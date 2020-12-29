Lavrov, Sputnik'e demecinde 2020'yi değerlendirdi

Biden ve yönetiminden Moskova’nın ne gibi beklentileri olduğu, Stratejik Saldırı Silahlarının Azaltılması Anlaşması’nın (Yeni START) ve Açık Semalar Antlaşması’nın uzatılmasının mümkün olup olmadığı sorularını yanıtladı.

Sizce bu yıl dış politikada gerçekleşen en önemli olaylar, en önemli atılımlar, başarılar ve başarısızlıklar nelerdi? Uluslararası toplum koronavirüs pandemisinden bir ders çıkardı mı? Ülkeler arasında daha fazla bölünme mi yoksa işbirliğine yönelim mi gerçekleşti?

Bu yıl uluslararası ilişkiler bakımından zor bir yıl oldu. Ne gibi sonuçları olduğunu özetleyecek olursak, büyük başarı ya da başarısızlık gibi kavramları ele almak oldukça güç. Bununla birlikte koronavirüs salgınının uluslararası siyaset ve diplomasiyi olumsuz etkilediği, küresel ekonomide derin bir krizi tetiklediği aşikâr. Küresel ekonomi şimdi uzun ve zorlu bir iyileşme süreciyle karşı karşıya. Diğer yandan halihazırda mevcut olan, terör, uyuşturucu kaçakçılığı ve başka uluslararası suçlar gibi tehlike ve tehditler de yerlerini koruyor. Uzun süredir devam eden krizler alevlenmeye devam etti, yeni gerginlik noktaları ortaya çıktı.

Ne yazık ki devam eden Kovid-19 salgını da dahil olmak üzere, mevcut ortak sorunlar uluslararası toplumu bunları etkili bir şekilde ortadan kaldırmak konusunda birleştiremedi. Bunun başlıca nedeni, -bunu daha önce de birçok kez söylemiştik- ABD öncülüğündeki Batı’daki bir dizi ülkenin, diğer uluslararası aktörlerle yapıcı, eşit haklara dayalı işbirliğine hazır olmaması. Batılı meslektaşlarımız güç ile baskı kurmaktan enformasyon savaşına kadar, türlü gayrimeşru aracı aktif bir şekilde kullanmaya devam etti. BM Genel Sekreteri’nin ve BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri’nin; dünyada insani anlamda mevcut olağanüstü durum ışığında, koronavirüse karşı mücadelede gerekli ilaç, donanım, gıda tedarikçileri ve ilgili finansal işlemler konusundaki yaptırımları askıya alma çağrılarını da görmezden geldiler. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in uluslararası ticarette ‘yeşil koridorlar’ oluşturulması girişimi de duyulmadı. Washington’ın tutumu da, küresel stratejik istikrar ve silah kontrolü mimarisinin çöküşü bağlamında iyimserlik katmadı.

Bu koşullar altında biz de ulusal çıkarlarımızın düzgün biçimde korunması için gereken her şeyi yaptık, aynı zamanda yapıcı, birleştirici bir uluslararası gündemi teşvik etmeye, güvenliği tüm ölçütleriyle parçalanamaz kılmak için çalışmaya devam ettik. Putin’in bizzat gösterdiği çabalar sayesinde Dağlık Karabağ’da çatışmaların durdurulduğunu hatırlatırım. Suriye’deki krizin siyasi-diplomatik yolla istikrara kavuşması için aktif şekilde katkıda bulunduk. Libya içi karşıtlıkta mevcut olan çıkmazdan kurtulmak için gösterilen uluslararası çabalara katıldık.