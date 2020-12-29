Rus Dışişleri Rusya’ya girişi yasaklanan Alman vatandaşlarının listesini genişletti

Rusya Dışişleri Bakanlığı, bazı üst rütbeli Alman güvenlik ve istihbarat görevlilerinin Rusya'ya girişini yasakladı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı, bazı üst rütbeli Alman güvenlik ve istihbarat görevlilerinin Rusya'ya girişini yasaklayarak, kısıtlamaları Alman makamlarının eylemlerine bağladı.

Bakanlığın yayınladığı açıklamada, “Diplomatik karşılıklılık ilkesine göre Rusya'nın ‘kara listesine’ dahil edilecek yeni kişiler olarak Federal Almanya Cumhuriyeti Savunma Bakanlığı sisteminin bir parçası olan Alman güvenlik ve istihbarat teşkilatlarının üst düzey yöneticileri seçildi” ifadelerine yer verildi.

Berlin'in, Avupa Birliği’nin (AB) Rusya'ya yönelik yeni tek taraflı yaptırımlarının uygulamaya konması için bahane yaratmak amacıyla 2015’te Alman Federal Meclis'in bilgisayar ağlarının çökertilmesinde ‘Rus izine’ ilişkin bir hikayeyi uzun süredir medyada dillendirdiğini hatırlatan bakanlık, Rusya’nın Alman yetkililere, mevcut olduğu iddia edilen verilere dayanarak ikili uzman istişareleri yapma önerisinde bulunduğunu, ancak Alman yetkililerin bunu görmezden geldiklerini vurguladı.

Geçen mayıs ayının sonlarında Almanya Dışişleri Bakanlığı, Rusya’nın Berlin Büyükelçisi Sergey Neçayev’e Başsavcılığın korsan saldırısında parmağı olduğundan şüphelenilen Rus vatandaşı Dmitriy Badin’in arananlar listesine konulduğunu bildirmişti. Bakanlık, bu dava nedeniyle Berlin'in Rusya'ya karşı ‘siber yaptırımlar’ düzenlemesini uygulamaya koymayı planladığını açıklamıştı.