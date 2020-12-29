Moskova’da koronavirüs aşısı olanlar kısıtlamalardan muaf tutulacak

Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, Kovid-19’a karşı aşılanan vatandaşların kısıtlamalardan muaf olacağını duyurdu.

Sobyanin, yaşlıların, 18 yaş üstü üniversite öğrencilerinin ve kronik hastalıkları olan vatandaşların yeniden toplu taşıma araçlarında indirimlerden yararlanabileceğini belirterek, “Sahip oldukları sosyal kartlarına uygulanan engel, ikinci aşı dozu aldıktan 14 gün sonra otomatikman kalkacak” ifadesini kullandı.

Moskova’da yaklaşık 50 bin kişiye aşı yapıldı

Moskova Belediye Başkanı Sobyanin, Perviy Kanal televizyonuna açıklamasında, “Moskova’da bugün itibariyle yaklaşık 50 bin kişi aşılandı, 70 bin kişi randevu aldı” diye açıkladı.

Sobyanin, tüm aşı merkezlerinin normal çalıştığını, sıraların oluşmadığını, birkaç noktanın daha yedek beklediğini anlattı.