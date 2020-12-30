Kayıt
13:09 30 Aralık 2020
Canlı Yayın
    Arama
    COVID-19
    Vaka sayısı:
     
    İyileşen sayısı:
     
    Vefat sayısı:
     
    JHU CSSE

    Azerbaycan’ın Moskova Büyükelçisi Bülbüloğlu: Karabağ ihtilafına nokta kondu

    Twitter
    Rusya
    URL'yi kısaltın
    0 10
    Abone ol
    https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0c/1e/1043485517_0:0:1200:676_1200x675_80_0_0_809ce92d85242dc244434797dd167456.jpg
    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/rusya/202012301043485548-azerbaycanin-moskova-buyukelcisi-bulbuloglu/

    Azerbaycan’ın Rusya Büyükelçisi Polad Bülbüloğlu, Sputnik'e verdiği röportajda, üç ülke liderleri tarafından imzalanan belgenin hükümlerinin nasıl uygulandığını, Rus barış güçlerinin Karabağ’daki misyonunu ve çatışmalardan sonra bölgenin nasıl onarılacağını anlattı.

    Geride bıraktığımız yılda, uluslararası arenadaki en önemli olaylardan biri, Moskova’nın arabuluculuğunda Bakü ile Erivan arasında Dağlık Karabağ için ateşkes anlaşmasının imzalanmasıydı.

    Sputnik'e konuşan Azerbaycan’ın Rusya Büyükelçisi Polad Bülbüloğlu, üç ülke liderleri tarafından imzalanan belgenin hükümlerinin nasıl uygulandığını, Rus barış güçlerinin Karabağ’daki misyonunu ve çatışmalardan sonra bölgenin nasıl onarılacağını anlattı. Bülbüloğlu ayrıca, koronavirüs salgını bağlamında, ticaret ve ekonomi alanında Bakü ve Moskova arasındaki işbirliğinin sonuçlarını özetledi.

    Koronavirüs salgını, Rusya ve Azerbaycan’ın ortak projeleri de dahil olmak üzere iki ülke arasındaki ticari ve ekonomik işbirliğini nasıl etkiledi?

    Bugün, yılsonu arifesinde sohbet ediyoruz ve şimdiden başarılı ikili ticaret ve ekonomik işbirliğimizin ana hatlarını net bir şekilde özetleyebiliriz. Elbette geride bıraktığımız yıl tüm dünyada, ortaya çıkan epidemiyolojik durumun yol açtığı, tüm ülkelerin sürdürülebilir ekonomik kalkınmasına yönelik tehditlerle hatırlanacak.

    Fakat 2020’nin tüm sorunlarına ve zorluklarına rağmen, işbirliğimiz her iki halkımızın çıkarları doğrultusunda başarılı bir şekilde gelişmeye devam etti. Ve bu ortada, zira Azerbaycan ve Rusya arasındaki işbirliğinin temelini, ülke liderlerimiz arasındaki dostça ve güvene dayalı ilişkiler oluşturuyor. Onların siyasi iradesi, karşılıklı yarar sağlayan bağların sürekli genişlemesine ivme kazandırıyor, bu sayede belirlenen ödev ve hedefleri uygulamak mümkün hale geliyor.

    'Rusya, Azerbaycan’ın önemli ticaret ortaklarından biri'

    Ülkelerimiz arasındaki ilişkiler stratejik ortaklık düzeyinde. Rusya, Azerbaycan’ın önemli ticaret ortaklarından biri. Doğal olarak, salgının beraberinde getirdiği zorunlu ayarlamalar, ülkelerimiz arasında var olan yoğun siyasi ve ekonomik diyalog sayesinde, çok geniş olan ticari ve ekonomik işbirliğinin gündemi üzerinde pek güçlü bir etki yaratmadı.

    Bu noktada, Hükümetler Arası Ekonomik İşbirliği Komisyonu’nun rolü, parlamentolar düzeyinde ve ayrıca büyükelçilikler ve ticari temsilcilikler arasında yürütülen çalışmalara dikkat çekmek isterim. Eylül ayında Milli Meclis Başkanı Sayın Sahibe Gafarova, Rusya ziyareti sırasında, bir düzü üst düzey ikili görüşmelerde bulundu. Birkaç gün önce de Azerbaycan Başbakan Yardımcısı Şahin Mustafayev başkanlığındaki büyük bir heyet Moskova’yı ziyaret etti. Hükümetler arası komisyonun yetki alanına giren çeşitli konular değerlendirildi.

    Azerbaycan, Rusya ve Ermenistan liderleri arasında imzalanan Karabağ anlaşması nasıl uygulanıyor?

    Stepanakert, Dağlık Karabağ
    © Sputnik
    Dağlık Karabağ'da savaşı sona erdirecek anlaşma imzalandı
    Meşhur üçlü açıklamanın imzalanmasının üzerinden 50 gün geçti. Şimdiden sonuçlarını görebiliyoruz. Ağdam, Kelbecer, Laçın bölgeleri Azerbaycan’ın kontrolüne döndü ve ülkenin toprak bütünlüğü tamamen sağlandı. Barış gücü birlikleri konuşlandırıldı, ateşkesi kontrol edecek Rus-Türk barış gücü merkezinin yapımı tamamlamak üzere. Açıklamanın tüm maddelerin hayata geçirilmesi yönündeki çalışmalar devam ediyor. Maddeler arasında, yerinden edilmiş kişilerin topraklarına geri dönmesi, bölgedeki ekonomik bağlar önündeki engellerin kaldırılması, ulaşım altyapısının yapımının sağlanması gibi hükümler var, bunlar birlikte oldukça zahmetli ve uzun bir süreç.

    'Azerbaycan topraklarının 30 yıldan fazla süren işgaline son verildi'

    Tüm bunların, 44 günlük Vatan Savaşı sonucu mümkün olduğunu unutmamalıyız. Bu savaş sonucu, Başkomutanımız İlham Aliyev liderliğindeki ordumuzun yiğitliği sayesinde, Azerbaycan topraklarının 30 yıldan fazla süren işgaline son verildi. Adalet zafer kazandı. Eminim ki, Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ bölgesi yakın zamanda dünyanın en müreffeh köşelerinden biri haline gelecek. Devlet Başkanımız liderliğinde Azerbaycan, Karabağ’ın olabildiğince en kısa sürede yeniden küllerden doğması için her şey yapacak.

    Rus barış gücünün Karabağ’daki faaliyetini nasıl değerlendiriyorsunuz?

    ‘Barış gücü’ adının, yaklaşık otuz yıldır silahlı çatışmalara sahne olan bölgeye konuşlandırılan birliklere bazı yükümlülükler yüklediğini düşünüyorum. Bugün Rus barış gücü askerleri, üçlü anlaşmaya uygun olarak verilen görevi yerine getirmesi için kendi sorumluluk bölgesinde bulunuyor. Görevleri arasında en önemlisi, barışı ve istikrarı korumak. İnsani sorunlara da çözümler aranıyor,  asker cenazelerinin takasını gerçekleştirdi, altyapıyı eski haline getirme ve yerinden olmuş kişilerin evlerine dönebilmesi için gerekli koşulları yaratma yönünde çalışmalar devam ediyor. Yoğun görüşmeler sonucu, Rus barış gücünün doğrudan arabuluculuğu ve Uluslararası Kızılhaç Komitesi’nin yardımıyla 14 Aralık’ta, 'herkese karşılık herkes' ilkesi temelinde esir değişimi gerçekleşti. Bu arada Azerbaycan savaşın henüz en başlarında benzer insani girişimde bulunmuştu.

    'Genel olarak ateşkese uyuluyor'

    Maalesef, bazı silahlı grupların hâlâ intikam umutları beslediğini belirtmek isterim. Bu da şüphesiz mevcut durumun istikrarsızlaşmasına yol açıyor ve uygun karşı tedbirlerin alınması zaruretini doğuruyor. Mesela, 10 Aralık’ta Hocavend bölgesinin bazı köylerinde meydana gelen durum, Azerbaycan ordusuyla koordinasyon içinde Rus barış gücünün aktif katılımıyla kontrol altına alınmıştı. 27 Aralık’ta Ermeni silahlı kuvvetlerinin küçük bir birliği, Hocavend bölgesinin Ağdam köyü istikametinde Azerbaycan ordu birliklerine saldırmıştı. Azerbaycan ordusunun bir askeri hayatını kaybederken bir asker de yaralanmıştı. Alınan karşı tedbirler sonucu yasa dışı Ermeni silahlı grubunun 6 üyesi yok edilmişti. Ama genel olarak ateşkese uyuluyor ve eminim ki, bu münferit vakalar öyle münferit olarak kalacak ve anlaşmanın uygulanmasına engel olamayacak.

    Karabağ çatışmasında nokta koyuldu! Tüm ‘asabiler’ bunu anlamalı ve kabul etmeli. Bunu ne kadar çabuk anlarlarsa tüm bölgeye o kadar fayda olur. Yeni fırsatlar penceresi açıldı. Sunulan ekonomik ve ulaşım geliştirme planlarının alternatifi yok. Bu anlaşılmalı.

    9 Kasım anlaşmasına uygun olarak Azerbaycan’ın kontrolüne geçen topraklarında yurtlanma çalışmaları nasıl geçiyor?

    Buna ‘kontrolüne geçen’ değil ‘kontrolüne dönen’ topraklar demeliyiz. Ayrıca ‘yurtlanma’ kelimesi de yanlış. Ermenilerin, işgal ettiği topraklarda, Azerbaycan nüfusuna yönelik gerçekleştirdiği etnik temizlikten sonra, Azerbaycanlılar daha önce bırakmaya zorlandıkları kendi evlerine dönüyor. Bilindiği gibi Anlaşmaya uygun olarak bu süreç, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği’nin kontrolünde hayata geçirilmeli.

    'Şehirler, kasabalar, köyler tamamen yerle bir edildi'

    Nedense herkes, bu belirtilen bölgelerin aslında ‘yanmış toprak’ olduğunu utanarak gizliyor. Burada tüm altyapı tamamen yok edildi, Azerbaycan’ın kültürel ve tarihi mirası yeryüzünden silindi. Şehirler, kasabalar, köyler tamamen yerle bir edildi.

    Azerbaycan artık şehirlerimizi yeniden inşa etme ve yol yapma sürecini başlattı. Bu yapım yeniden planlama gerektiriyor. Ayrıca bu arazilerin mayınlardan temizlenmesi gerekiyor, ki bu da çok zorlu bir süreç. Bu amaçlar için devlet tarafından bir milyar dolardan fazla kaynak tahsis edildi. Bu sürece katılmaları için deneyim sahibi yabancı şirketler davet edildi.

    En üst düzeyde hangi ikili temaslar planlanıyor?

    Emin olun, ülke liderlerimiz arasındaki temaslar ve karşılıklı ziyaretler devamlı nitelik taşıyor, her zaman önemini koruyor, ihtiyaca ve ikili gündeme uygun olarak hayat geçiriliyor.

    Etiketler:
    Ateşkes, Karabağ, Rusya, Ermenistan, Azerbaycan, Polad Bülbüloğlu
    Topluluk kurallarıTartışma
    Sputnik hesabınızla yorum yapınFacebook hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    12 metrekarelik atölyede 60 yıl: Zamana da ayak uydurduk ama bu zaman bizi yıprattı
    Karikatür
    Yeni koronavirüs mutasyonu yüzde 70 daha bulaşıcı
    İnfografik
    Türkiye'nin ilk silahlı insansız deniz aracı: ULAQ
    Kayıt
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet