Rusya'da vaka sayıları üst üste 4 gündür azalıyor

Koronavirüsle mücadele merkezinin verilerine göre Rusya'da son 24 saatte yapılan testlerin 26 bin 513'ü pozitif çıktı. Vakaların yüzde 15'inin semptomsuz olduğu kaydedildi.

Üst üste 4 gündür vaka sayısında azalma görülen ülkedeki toplam vaka sayısı 3 milyon 131 bin 550 oldu.

599 kişi hayatını kaybederken toplam ölü sayısı 56 bin 426'ya yükseldi. İyileşenlerin sayısı ise 29 bin 235 artışla 2 milyon 525 bin 418'e ulaştı.

Rusya, en fazla vaka görülen ülkeler sıralamasında ABD, Hindistan ve Brezilya'nın ardından 4. sırada yer alırken ölü sayısı bakımından 8. sırada bulunuyor.