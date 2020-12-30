Kayıt
17:44 30 Aralık 2020
Canlı Yayın
    Arama
    COVID-19
    Vaka sayısı:
     
    İyileşen sayısı:
     
    Vefat sayısı:
     
    JHU CSSE
    S-400

    'S-400'ler için ABD'yle ortak çalışma grubu kurulması, Türk diplomasisinin başarısı'

    © Sputnik
    Rusya
    URL'yi kısaltın
    0 126
    Abone ol
    https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/103921/26/1039212634_0:78:1500:922_1200x675_80_0_0_846483fec74513a376a586128328128f.jpg
    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/rusya/202012301043487683-s-400ler-icin-abdyle-ortak-calisma-grubu-kurulmasi-turk-diplomasisinin-basarisi/

    Türkiye'nin ABD'yle yürütülen S-400 görüşmelerinde kolayca taviz vermesini beklemek için gerekçe bulunmadığını söyleyen Rus senatör Kosaçev, S-400 anlaşmazlıklarını gidermek için ortak çalışma grubu kurma kararı alınmasının Türk diplomasisinin başarısı olduğunu vurguladı.

    Rus parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi'nin basın dairesinden yapılan açıklamaya göre Federasyon Konseyi Dışişleri Komitesi Başkanı Konstantin Kosaçev, Türkiye ve ABD'nin S-400 füze savunma sistemleriyle ilgili anlaşmazlığı gidermek için ortak çalışma grubu kurmasını değerlendirdi.

    Kosaçev, "Avrupa'nın (Kuzey Akım 2 konusunda) aksine Ankara'yla müzakerelere başlandı. Elbette Türkiye'nin Rus sistemlerinden tamamen vazgeçmesine ilgi gösteren ABD'nin daha güçlü taraf olacağına dair bahse girmem. 14 Temmuz'da Erdoğan, füze sistemleri tedarik anlaşmasını Türkiye'nin modern tarihindeki en önemli anlaşma olarak niteledi ve Ankara'nın bu tutumundan kolay kolay vazgeçmesini beklemek için gerekçe bulunmuyor" dedi.

    © AA / Fatih Aktaş
    Çavuşoğlu: S-400'ler için ortak çalışma grubu teklifi bu sefer ABD'den geldi
    Ortak çalışma grubu kurma kararının her şeyden Türk diplomasisinin başarısı olduğunu kaydeden Kosaçev, "ABD uluslararası meselelerde ses yükseltme, tehdit ve yaptırım rejimine tamamen geçiş yaptığı için son dönemde neredeyse hiç kimse Washington'u masaya oturtmayı başaramadı. Karşılaştırma yapacak olursak, Kuzey Akım 2 konusunda Avrupa'daki en yakın müttefiklerine yaptırım uyguladılar ve hiçbir şekilde müzakere yapmadılar" diye konuştu.

    "Diğer tarafta da, 14 Aralık'ta ABD, S-400 alımı nedeniyle Türkiye'ye yaptırım uyguladı. 2021 savunma bütçesinde aynı sebepten dolayı Türkiye'ye müzakere uygulanması öngörülüyor. Ancak 17 Aralık'ta Ankara, Rus sistemlerini aktif hale getirmekten vazgeçmeyeceğini açıkladı. Türk Dışişleri, ABD'nin kararına karşı 'ikili ilişkilere kaçınılmaz şekilde olumsuz yansıyacak' gerekli önlemleri alacağını duyurdu" diye devam eden Kosaçev, Ankara'nın Washington'un Patriot vermemesi nedeniyle S-400'leri almak zorunda kaldığını hatırlaması da yaptı.

    Kosaçev, Erdoğan'ın en rasyonel yolu seçerek taviz vermek yerine verimlilik açısından Amerikan sistemlerinin gerisinde kalmayan, yarı yarıya ucuz alternatif sistemlere yöneldiğini belirterek "Doğal olarak bu, Brüksel ve özellikle de Washington'da histerik tepkiye yol açtı. Türkiye Cumhurbaşkanı'nın diplomasisi, Avrupa'nın diplomasisinden daha güçlü çıktı ve bu durum, geride kalan yılın sembolik nüanslarından biri" diye ekledi.

    Etiketler:
    Diplomasi, Konstantin Kosaçev, ortak çalışma grubu, taviz, S-400, ABD
    Topluluk kurallarıTartışma
    Sputnik hesabınızla yorum yapınFacebook hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    12 metrekarelik atölyede 60 yıl: Zamana da ayak uydurduk ama bu zaman bizi yıprattı
    Karikatür
    Yeni koronavirüs mutasyonu yüzde 70 daha bulaşıcı
    İnfografik
    Türkiye'nin ilk silahlı insansız deniz aracı: ULAQ
    Kayıt
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet