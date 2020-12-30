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    Putin, Rus medyasına sansür uygulayanlara yaptırım içeren yasayı imzaladı

    © Sputnik / Михаил Климентьев
    Rusya
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    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/rusya/202012301043488326-putin-rus-medyasina-sansur-uygulayanlara-yaptirim-iceren-yasayi-imzaladi/

    Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rus medyasına karşı sansür uygulayanlara yaptırım getirilmesi hakkındaki yasayı imzaladı. Yeni yasa ile Rus medyasına bir şekilde sansür uygulayan sosyal ağ platformları engellenebilecek, bunlara erişim yavaşlatılabilecek ve idari para cezaları verilebilecek.

    Yeni yasaya göre, Twitter, Facebook ve YouTube gibi çok fazla kullanılan sosyal ağlar da dahil olmak üzere bilişim teknolojileri platformları, ırksal, ulusal ve siyasi bağlılığa dayalı olarak bilgiye erişimi kısıtlamaları halinde bundan sonra cezalarla karşı karşıya kalacak.

    Yeni yasa, bu kısıtlamalar karşısında söz konusu sosyal ağ platformlarına erişim yasağı getirilmesine, bu sitelere erişimin yavaşlatılmasına ve idari para cezaları uygulanmasına olanak verecek.

    Sansür kararı geri alınırsa yaptırımlar da iptal edilebilecek

    Başsavcı, Dışişleri Bakanlığı ile koordineli olarak, platformun sahibine ‘Rus medyasına karşı ayrımcılık uygulayan statüsü’ atayabilecek ve ardından bunu yaptırımlar takip edecek. Platform sansürü kaldırmaya karar verirse, Rusya Federal Bilgi Teknolojileri ve Kitle İletişim Denetleme Kurumu'nu (Roskomnadzor) bu konuda bilgilendirmesi gerekecek ve daha sonra Başsavcı, yine Dışişleri Bakanlığı ile koordineli olarak, yaptırım kararını iptal edebilecek.

    Hem erişim engeli hem para cezası aynı anda verilebilecek

    Yasayı ihlal edenler için para cezası üç milyon ruble yani 40 bin dolara kadar çıkabilecek. Söz konusu yasayı hazırlayanlardan birisi olan Duma Bilgi Politikası Komitesi Başkanı Aleksandr Khinştein daha önce, bir siteye yönelik erişimin engellenmesi ya da yavaşlatılması kararının para cezasıyla aynı anda uygulanabileceğini söyledi. Tek tek sayfaları veya bir kaynağı engellemenin platformun kapasitesine bağlı olacağını ekledi.

    Söz konusu yasanın Rusya’da kabul edilmesi, Twitter gibi bazı sosyal ağ platformlarının Sputnik dahil Rus medyasında yer alan içeriklere erişimin eskisi kadar kolay olmamasını içeren birtakım algoritma değişiklikleri yapmalarını izledi.

    Etiketler:
    Yaptırım, Medya, Rusya, Vladimir Putin
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