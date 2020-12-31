Sputnik V aşısının ilk partisi Lugansk ve Donetsk halk cumhuriyetlerine ocak ayında gönderilecek

Ukrayna'dan tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Lugansk Halk Cumhuriyeti'nin lideri Leonid Paseçnik, Rusya'nın Sputnik V aşısının ilk partisinin bölgeye ocak ayında sevk edilmesini beklediklerini belirtti. Donetsk Halk Cumhuriyeti lideri Denis Puşilin de aşının ilk partisinin sevkiyatının ocak ayında yapılmasının planlandığını ifade etti.

Lugansk Halk Cumhuriyeti lideri Paseçnik, "Rusya tarafına Kovid-19 aşısı sevkiyatı talebimizi ilettik, bir kez daha sesimizi duydular ve desteklediler. Sputnik V aşısının ilk partisinin, Lugansk Halk Cumhuriyeti’ne ocak ayında sevk edilmesini bekleniyor” dedi.

Paseçnik, ilk olarak risk grubundakilerin aşılanacağını belirterek, bunlar arasında sağlık çalışanları ve güvenlik güçleri arasından belirli kategorilerdeki görevliler olduğunu ifade etti.

Ukrayna'dan tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Donetsk Halk Cumhuriyeti lideri Denis Puşilin de aşının ilk partisinin bölgeye sevkiyatının ocak ayında başlamasını beklediklerini açıkladı.