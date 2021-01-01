Rusya'da 27 bin 39 yeni koronavirüs vakası

Rusya'da son 24 saatte 27 bin 39 yeni Kovid-19 vakasının tespit edildiği, son pozitif çıkanlarla birlikte ülke genelinde koronavirüs vakalarının toplamının 3 milyon 186 bin 336’ya yükseldiği açıklandı.

Koronavirüsle mücadele merkezinden yapılan açıklamada, yeni yılın ilk gününde Rusya’nın 85 bölgesinde 27 bin 39 yeni Kovid-19 vakasının tespit edildiği, son pozitif çıkanlarla birlikte ülke genelinde koronavirüs vakalarının toplam sayısının 3 milyon 186 bin 336’ya yükseldiği belirtildi.

Yeni vakaların yaklaşık yüzde 15.1’inde (4 bin 80 kişi) hastalığın klinik semptomlarının görülmediği ifade edildi.

Açıklamada ayrıca son 24 saat içinde koronavirüs nedeniyle 536 kişinin hayatını kaybettiği, bu artışla birlikte salgının başından bu yana Rusya genelinde Kovid-19 kaynaklı ölümlerin toplam sayısının 57 bin 555’e yükseldiği kaydedildi.

Enfeksiyonu yenerek sağlıklarına kavuşan kişilerin sayısını 25 bin 798 kişi olarak açıklayan merkez, son 24 saatte hastanelerden taburcu olan bu kişilerle birlikte Rusya’da salgının başından bu yana tedavi olarak sağlığına kavuşanların sayısının 2 milyon 580 bin 138’e ulaştığını vurguladı.