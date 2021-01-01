Rusya’nın 'en şişman kadını', 150 kilo zayıfladı

Gayri resmi olarak Rusya’nın “en şişman kadını” gösterilen Natalya Rudenko, “histeri ve sinir krizleri” ile geçen iki yılda nasıl 150 kilo verdiğini anlattı.

İki yıl önce 280 kilo ile ülkenin gayri resmi olarak en şişman kadını olarak gösterilen Rudenko, Rus medyasına açıklamasında, iki yıl önce doktorun onun karşısına 200 kilo verme hedefini koyduğunu anlattı.

Cerrahi müdahale yardımıyla ilk yılında tam 100 kilo zayıflayan kadın, ikinci yılında da 50 kilo vermeyi başardı.

Başlarda zayıfladığına inanamadığını anlatan Rudenko, “Terazideki rakamın giderek azaldığını görüyordum ama bir türlü bunun bilincine varamıyordum” ifadesini kullandı.

Bu sürecin hiç de kolay geçmediğini vurgulayan kadın, histeri ve sinir krizleri geçirdiğini, bazen de pes ederek tekrar kilo aldığı olduğunu anlattı. Fakat her kaybettiği kiloyla kendine olan güveninin arttığını itiraf eden Rudenko, hedefe 50 kilo kaldığını söyledi.