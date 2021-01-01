Rusya Dışişleri Sözcüsü Zaharova: ABD istisnacılık düşüncesiyle kontrolden çıktı

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Rus medyasına açıklamasında, “Son yıllarda kendi istisnacılığı düşüncesiyle kontrolden çıkan bir nükleer güç, bir şekilde onu uluslararası hukuk çerçevesi içinde tutan birçok anlaşmadan ve uluslararası örgütten çıktı. Tüm bu her şeyi sanki üzerinden attı” diye konuştu.

Seçilmiş Başkan Joe Biden’ın göreve gelmesiyle “belki bir şeylere dönerler” diyen Zaharova, “ABD yönetimi halkını kimseler karşısında sorumlulukları olmadığı, kimseye uymak zorunda olmadığı, hatta kanuna ve uluslararası hukuka uymak zorunda olmadığına ayarladı” ifadesini kullandı.