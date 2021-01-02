Ünlü Rus doktor: Kovid-19 aşısı, aşıyı yaptırmayanlara dahi yardım edecek

Ünlü Rus doktor ve televizyon sunucusu Aleksandr Myasnikov, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı toplu aşılanmanın bu sürece katılmayacak olanlara dahi yardım edeceğini belirtti.

Aleksandr Myasnikov, Telegram kanalından yaptığı paylaşımda Kovid-19 salgınına karşı toplu aşılanmanın bu sürece katılmayacak olanlara dahi yardım edeceğini ifade etti.

Aşılamanın başlıca amacının sürü bağışıklığı sağlamak olduğunu hatırlatan Myasnikov, “Şimdi bir düşünelim, oldukça uzun bir süre sonra erişilebilecek olan sürü bağışıklığına kimin ihtiyacı var? Sürü bağışıklığı aşı olanlara değil, aşı olamayanlara ya da olmak istemeyenlere, alerjisi olanlara, tedavi görenlere, reddedenlere lazım” ifadelerini kullandı.

Aşılamanın virüsün ‘sıkışıp kalacağı’ antikorlu bir insan katmanı oluşturacağını dile getiren Myasnikov, böylelikle aşılananların yalnızca Kovid-19’a karşı koruma kazanmakla kalmayıp, aynı zamanda diğer insanların da korunmasına yardımcı olacaklarını vurguladı.

Ünlü Rus doktor ayrıca yaşlıların, kronik rahatsızlığı olan kişilerin, sağlık çalışanlarının, sosyal çalışanların ve buna benzer mesleği olan kişilerin mutlaka toplu aşılanma sürecine katılmaları gerektiğinin altını çizdi.