Rusya Savunma Bakanlığı: Voronej Radar İstasyonu’nun yapımı bu yıl içinde tamamlanacak

Rusya Savunma Bakanlığı, Rus füze saldırısı erken uyarı sisteminin unsurlarından biri olan Voronej Radar İstasyonu’nun yapımının bu yıl içinde tamamlanacağını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rus füze saldırısı erken uyarı sisteminin unsurlarından biri olan ve ülkenin kuzeyindeki Komi Cumhuriyeti’nde bulunan Voronej Radar İstasyonu’nun yapımının bu yıl içinde tamamlanacağı belirtildi.

Açıklamada, “Komi Cumhuriyeti’ndeki Voronej Radar İstasyonu’nun yapımının bu yıl içinde tamamlanması planlanıyor” ifadelerine yer verildi.

Voronej Radar İstasyonu, Rus füze saldırısı erken uyarı sisteminin yer kademesine ait radarların temelini oluşturuyor.

Şu anda Leningrad, Kaliningrad, İrkutsk, Orenburg, Krasnodar, Krasnoyarsk ve Altay bölgelerinde olmak üzere bu türden toplam yedi radar istasyonu görevde olup, bir yeni istasyonun da Murmansk bölgesinde yapımı sürüyor.