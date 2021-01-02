Ukraynalı ilaç şirketi Sputnik V aşısının Ukrayna’da tescil edilmesi için başvuruda bulundu

Ukrayna parlamentosu Rada milletvekili ve ‘Yaşam İçin Muhalefet Platformu’ Partisi Siyasi Konseyi Başkanı Viktor Medvedçuk, Harkov kentinde faaliyette olan ilaç şirketi Biolek’in, Kovid-19 salgınına karşı Rusya’da geliştirilen Sputnik V aşısının devlet tescili için Ukrayna Sağlık Bakanlığı'na başvurduğunu belirtti.

Partinin sitesinde yayınlanan açıklamada, “Ukrayna'da ilaç sektörünün liderlerinden biri olan ve Kovid-19 aşılarının üretimi için yeterli kapasiteye ve kalifiye personele sahip olan Harkov şirketi Biolek, Ukrayna vatandaşlarının aşılanmasını sağlamak üzere 30 Aralık 2020’de, koronavirüs aşısı Sputnik V’nin tescili için Ukrayna Sağlık Bakanlığı'na ve Sağlık Bakanlığı Devlet Ekspertiz Merkezi’ne başvuruda bulundu” ifadelerine yer verildi.

Sputnik V aşısının geliştiricisinin, teknoloji transferi ve aşının üretimi için hücre hattının Ukraynalı işletmeye aktarılmasına izin verdiğine dikkat çeken Medvedçuk, transferin iki hafta içinde gerçekleştirilebileceğini, aşı üretimininse 3 ila 6 ayda organize edilebileceğini vurguladı.

Medvedçuk, “Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF) Başkanı Kirill Dmitriyev ve Gamaleya Araştırma Merkezi Başkanı Aleksandr Gintsburg ile yapılan görüşmeler sonucu Ukrayna, 2021'in başlarında Kovid-19 salgınıyla mücadelede bağımsız bir ülke olup, koronavirüs aşısını kendi üretme konusunda eşsiz bir fırsata sahip olacak. Yetkililerin bunu reddetmesi ya da Sputnik V aşısının Ukrayna'da tesciline ilişkin yasal prosedürün herhangi bir şekilde engellenmesi, iktidarın Ukrayna halkını 21. yüzyılın vebası olan koronavirüsten korunma hakkından mahrum etme suçunu işleme niyetini ortaya koyacak” ifadelerini kullandı.