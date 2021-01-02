Rusya’da koronavirüs aşısı yaptıranlara sertifika verilmeye başladı

Muraşko, Rusya genelinde Kovid-19 salgınına karşı aşı yaptıranların 1 Ocak'tan itibaren devlet hizmetleri sitesi üzerinden sertifika alabileceklerini ifade etti.

Rusya’nın ilaç etiketleme ve hasta yönetimi sistemine yeni bir işlev kazandırıldığını söyleyen Muraşko, “Aşı işleminden geçen hastalar, devlet hizmetleri sitesinde kendi hesapları üzerinden koronavirüs aşısı yaptırdıklarına dair aşı sertifikası alabilecek” diye konuştu.

‘Koronavirüs hastalarına yardım servisleri olağan düzende çalışıyor’

Muraşko, yeni yıl tatilinde acil servislerin olağan düzende çalışmaya devam etiklerini, koronavirüs hastalarına da düzeni olarak yardım edildiğini vurguladı.

Trafik kazaları nedeniyle ambulans hizmetlerinde yoğunluk olduğuna dikkat çeken Muraşko, “Koronavirüs enfeksiyonu olan hastalara yardım sistemi düzenli olarak çalışıyor. Tüm acil servisler olağan düzende çalışıyor, tüm sağlık çalışanları görevlerini yapmaya devam ediyor” ifadelerini kullandı.

‘Rusya’da 800 bin kişi koronavirüs aşısı yaptırdı’

Geçen aralık başı Rusya genelinde başlayan Kovid-19 aşılanması hakkında da bilgi paylaşan Muraşko, şu ana kadar 800 bin kişinin koronavirüs aşısı yaptırdığını belirtti.

Rusya’nın bölgelerine 1.5 milyon dozdan fazla aşının tedarik edildiğini hatırlatan Muraşko, “Aşılama çok yoğun bir biçimde sürüyor, aşı olanlar ile ilgili tüm verilere göre yaptıranların sayısı 800 bini aşmış durumda” ifadelerini kullandı.