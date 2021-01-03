Rusya'da günlük vaka sayısı kasım sonundan beri ilk kez 25 binin altında

Koronavirüsle mücadele merkezinin açıklamasına göre, Rusya'da son 24 saatte 24 bin 150 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi.

Rusya'da günlük Kovid-19 vaka sayısında kasım sonundan beri ilk kez 25 binin altına düşüldü. Bugün açıklanan 24 bin 150 yeni vakayla birlikte ülkedeki toplam vaka sayısı 3 milyon 236 bin 787 oldu.

Son 24 saatte 504 kişi hayatını kaybederken Rusya'da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin toplam sayısı 58 bin 506'ya yükseldi.

Kovid-19'u yenenlerin toplam sayısı 2 milyon 618 bin 882'ye ulaşırken bunların 19 bin 847'si son 24 saatte kaydedildi.

Rusya'da bugüne dek 91 milyon 600 binden fazla Kovid-19 testi yapıldı.