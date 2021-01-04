Pompeo’nun ABD’nin Rusya'ya yönelik 'sert politikası' hakkındaki sözlerine Rusya’dan yanıt

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo’nun, Trump yönetiminin öncekilerine kıyasla Rusya’ya yönelik en sert politikayı yürüttüğü şeklindeki açıklamasını yorumlayan Rusya Devlet Duması Kırım milletvekili Balbek, Washington’un bu adımlarının Rusya’ya herhangi bir etkisi olmadığını belirtti.

Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma'nın Kırım milletvekili Ruslan Balbek, Russia Today (RT) televizyonuna demecinde ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’nun, Donald Trump yönetiminin öncekilerine kıyasla Rusya’ya yönelik en sert politikayı yürüttüğü şeklindeki açıklamasını yorumladı.

Balbek, Rusya'nın ‘Mike Pompeo'nun ifşaları olmasa da’ Trump yönetiminin herhangi bir kanıta dayanmayan ve asılsız suçlamalarla yeni Rus karşıtı yaptırımları uyguladığının farkında olduğunu vurguladı.

Rus vekil, “Evet, gerçekten de ABD’nin bu yönetimi yaptırım yarışında öncüllerini geride bıraktı. Bu herhangi bir sonuç verdi mi? Rusya'nın ulusal çıkarlarla ilgili konumunu herhangi bir şekilde etkilemedi. Ülkelerimiz arasındaki ilişkilerin gelişimini de etkilemedi” diye konuştu.

Balbek, Rusya'nın sindirilmesinin ters tepkiye neden olduğunu, bu nedenle ABD'nin bunun yerine diyalog yürütmesinin daha değer bir şey olduğunu sözlerine ekledi.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo daha önce Donald Trump yönetiminin öncekilerine kıyasla Rusya’ya yönelik en sert politikayı yürüttüğünü ileri sürmüştü.