Putin’in Noel planları ile ilgili söylentiler üzerine Kremlin’den açıklama

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, sosyal ağlarda Rusya lideri Vladimir Putin’in Noel planları ile ilgili çıkan söylentiler üzerine bu konuda Kremlin tarafından zamanında bilgilendirme yapılacağını belirtti.

Geçen aralık ayında Kremlin, Putin’in Noel için Rusya’nın bölgelerinden birini ziyaret edeceğini duyurmuş, ancak bölge konusunda ayrıntı paylaşmamıştı. Sosyal ağlarda Rus liderin Novgorod bölgesinde bulunan antik Aziz Nicholas Kilisesi'ni ziyaret edeceği bilgisi paylaşılmaya başladı.

Sputnik’in konuya ilişkin sorusunu yanıtlayan Peskov, Kremlin’in bu konuda ‘zamanında bilgilendirme yapacağını’ ifade etti.

13. yüzyılın sonlarına ait bir Ortodoks kilisesi ve Novgorod mimarisinin bir anıtı olan Lipno adasındaki Aziz Nicholas Kilisesi, 2016 yılında Putin ve o zamanki Başbakan Dmitry Medvedev tarafından ziyaret edilmişti. O zamanlar içinde sadece boş duvarlar olan kilisede, liderlerin ziyareti sonrasında yoğun restorasyon çalışmaları yapılmıştı.

Geleneksel olarak Noel ayinlerine katılan Vladimir Putin, son üç yıldır Noel’i St. Petersburg’da, bebekken vaftiz edildiği katedralde kutluyordu.