Ukrayna Dış İstihbarat Servisi’nin sitesinde yayınlanan raporda, Rus ordusunun Kırım’daki su sorununu çözmek amacıyla ülkenin Herson bölgesini ‘istila edeceği’ iddia edildi.

Raporda, “Rusya Silahlı Kuvvetleri, uydurma bir bahaneyle Kuzey Kırım Kanalı’nın barajını kontrol altına almak için Herson bölgesinin derinliklerine doğru hızlı bir şekilde ilerleyebilir” ifadelerine yer verildi.

Kırım'ın Rusya'ya dahil olmasından önce yarımadanın tatlı su ihtiyacının yüzde 85'inin Ukrayna anakarasından sağlandığı hatırlatıldı, ancak Kiev’in tek taraflı olarak Kırım’a verilen suyu kestiğinden bahsedilmedi.

Kırım'ın Rusya ile yeniden birleşmesinden sonra Ukrayna’nın yarımadaya kestiği su tedariki sorununun çözülmesi için Rus şirketlerin katılımıyla tuzlu su arıtma tesislerinin kurulması planlanıyor. Ayrıca uzmanlar bölgede yeterli miktarda yer altı tatlı su rezervi keşfetmiş durumda.

Hükümet kanadı daha önce Kırım'daki su sorununun neredeyse çözüldüğünü açıklamıştı.