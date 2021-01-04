Moskova Metrosu’nda bir ilk: Kadın makinistler göreve başladı

Rusya Çalışma Bakanlığı’nın kararıyla kadınların çalışmasının yasak olduğu mesleklerin sayısının azaltılmasının ardından, kadınlar da artık makinist olabilecek. Tarihi Moskova Metrosu’nda dün 12 kadın makinist göreve başladı.

Rusya Çalışma Bakanlığı’nın talimatı doğrultusunda, 1 Ocak 2021 itibarıyla kadınların metrolarda makinist olarak görev yapmasına izin verildi.

Moskova Belediye Başkan Yardımcısı Maksim Liksutov, 25 kadının şubat ayından beri eğitimden geçtiğini, bunlardan 12’sinin görev yapmaya hak kazandığını söyledi.

Böylelikle Moskova Metrosu’nda dün 12 kadın makinist göreve başladı.

Liksutov, “Günümüzde erkek ya da kadın fark etmeksizin herkes istediği işi yapabilmeli. Bu anlamda Moskova’nın kadınlara metroda çalışma ve yeni bir meslek edinme imkanı veren ilk şehirlerden biri olmasından çok mutluyuz” dedi.

Liksutov, kadın makinist sayısının zamanla artırılacağını, görev için taleplerin geldiğini ifade etti.

Максим Ликсутов: Женщины-машинисты вышли на линию московского метро https://t.co/8hu5g1Rfxt — Эхо Москвы (@EchoMskRu) January 3, 2021

​Diğer yandan kadın makinistler, kendileri için tasarlanan özel üniforma sayesinde görev yaparken pantolon ya da etek giyme kararını kendileri verebilecek.

Gelecek yıl Moskova Metrosu’nda en az 50 kadın makinistin göreve alınmasının planlandığı belirtiliyor.

Сегодня поезда «Филевской» линии повели первое поколение женщин-машинистов! pic.twitter.com/64If1rGvNs — Московский транспорт (@DtRoad) January 3, 2021

​Rusya’da kadınlar hayatın hemen her alanında görev başında olsa da, metrodaki trenler geçmişte erkekler tarafından kullanılıyordu, zira makinistlik kadınların sağlığı için zararlı görülen meslekler arasında yer alıyordu. Trenler artık otomatik sistemlere sahip olduğu için ağır fiziksel güç ile ilişkilendirilen meslekler arasında görülmüyor.

Rusya Çalışma Bakanlığı’nın kadınların çalışmasının yasak olduğu alanlara yönelik yeni kararı 1 Ocak itibarıyla yürürlüğe girdi. Daha önce kadınların 456 alanda çalışması yönünde kısıtlamalar bulunurken, yürürlüğe giren yeni belgede 100 meslek yer alıyor.