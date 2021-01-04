Rusya'da günlük koronavirüs vaka sayısı 24 binin altına düştü

Rusya’da son 24 saat içinde 23 bin 351 koronavirüs vakası tespit edildi. Ülkede 18 Kasım’dan bu yana en düşük vaka sayısı kaydedilirken pandemi süresince virüse yakalanmış kişi sayısı 3 milyon 260 bin 138'e çıktı.

Rusya’da koronavirüs nedeniyle oluşturulan kriz merkezinin açıklamasına göre ülkede son bir gün içinde 23 bin 351 yeni koronavirüs vakası görüldü. Bu, 18 Kasım’dan beri bir günde görülen en düşük vaka sayısı.

Bunun yanında, son bir gün içinde 3 bin 657 yeni vaka ile hastalığın en çok görüldüğü şehir St Petersburg olarak kayıtlara geçti. Başkent Moskova ise 3 bin 591 yeni vaka ile ülkede ikinci sırada yer alıyor. Şimdiye dek günlük vaka sayılarının en yüksek oldu yer hep başkent Moskova’ydı.

Kriz merkezi yetkililerinin açıklamalarına göre son bir gün içinde, Kovid-19 sebepli 482 hasta hayatını kaybetti böylelikle Rusya'da pandemi boyunca 58 bin 988 kişi Kovid-19 kurbanı oldu.

Ülkede son 24 saatte 21 bin 154 hasta virüsle mücadeleyi kazanırken, tüm salgın boyunca 2 milyon 640 bin 36 kişi sağlığına kavuştu.

Yaygın aşılama programının devam ettiği Rusya’da şimdilik risk gruplarına aşı uygulanıyor. Aşı uygulanan grupların genişlemesiyle ülkede virüsün yayılımının da önüne geçilmesi bekleniyor.