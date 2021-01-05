Kremlin: Putin, Merkel ile koronavirüs aşılarının ortak üretimi ile ilgili olasılıkları görüştü

Kremlin’den yapılan açıklamada, Rusya lideri Vladimir Putin ve Almanya Başbakanı Angela Merkel’in bugün yaptıkları telefon görüşmesinde Noel ve yeni yıl dolayısıyla birbirlerini tebrik ettikleri, ayrıca koronavirüs aşılarının ortak üretimi ile ilgili olasılıkları ele aldıkları bildirildi.

Kremlin basın dairesinin yaptığı açıklamaya göre Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Almanya Başbakanı Angela Merkel bugün bir telefon

görüşmesi gerçekleştirdi. Liderler Noel ve yeni yıl dolayısıyla birbirlerini tebrik etti.

Açıklamada, “Koronavirüs salgınıyla mücadelede işbirliği konuları, ortak aşı üretimine ilişkin olasılıklara vurgu yapılarak görüşüldü. İki ülkenin sağlık bakanlıkları ve diğer uzman kuruluşları arasında bu konudaki temasların sürdürülmesi kararlaştırıldı” ifadelerine yer verildi.

Açıklamada ayrıca görüşmede ‘Özellikle Minsk ’Önlem Paketinin’ ve Normandiya formatındaki zirvelerde varılan anlaşmaların uygulanması bağlamında Ukrayna iç çözüm sürecinin bazı yönlerine değinildiği’ kaydedildi.

7 Aralık 2020 tarihinde yapılan en son Putin-Merkel görüşmesinde liderler Dağlık Karabağ ve Donbass’taki durumu, ayrıca Rusya ve Almanya sağlık bakanlıklarının arasında koronavirüs aşılarıyla ilgili temaslar dahil olmak üzere ikili gündemi ele almıştı.