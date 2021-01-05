Peskov, kendisini mutlu bir insan olarak görüyor: İlgi çekici ve benzersiz bir işim var

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, benzersiz ve ilgi çekici bir işe sahip olduğunu belirterek kendisini mutlu bir kişi olarak niteledi.

Rusya'da yayın yapan bir YouTube kanalının konuğu olan Peskov, evini 'kale' olarak gördüğünü anlattı. Peskov, "Evde adeta bir mini parlamento var, zira evde çok çocuk var, kendi parlamento gruplarımız var, çıkar çatışmaları var. Moderatör rolünü oynadığında sana baskı yapıyorlar, biri seni tehdit ediyor, biri sana rüşvet vermeye çalışıyor, yani evimizde hayatın bütün renkleri var. Evimiz sevgi dolu ve mutluluk demek" ifadelerini kullandı.

Peskov, işinin çok ilgi çekici ve benzersiz olduğunun altını çizdi.

'Yaptırım listesine girmeye hazırım'

Programda Peskov'a Batılı ülkelerin yaptırım listesine girmeye hazır olup olmadığı soruldu. Peskov, "Her an hazırım. Ancak bazen bunun 'kalite işaretinin' bulunmaması anlamına geldiğini söyleyerek şakalaşıyoruz" yanıtını verdi.

Peskov, şimdiye dek Rusya'ya yönelik olarak hazırlanan yaptırım listelerine dahil edilmedi.