WSJ: Rusya ve Suudi Arabistan OPEC+ konusunda uzlaşma sağladı

Gazetenin kendi kaynaklarına dayandırdığı haberde, Rusya ve Suudi Arabistan’ın petrol üretimi konusunda sürdürdüğü zorlu müzakereler soncuda, üretimi şubat ayında sabit tutma konusunda anlaşarak fikir birliğine vardığı belirtildi.

Gazete, konuya ilişkin daha fazla ayrıntı vermedi.

Bloomberg ajansının kendi kaynaklarına dayandırdığı haberde, daha önce ara verilen müzakerelerin şu anda devam ettiği, tarafların tüm detaylar konusunda henüz mutabık kalmadığını bildirdi.

‘OPEC+ ülkeleri şubat ve mart petrol üretimi konusunda anlaşmaya vardı’

Son olarak OPEC+ toplantısına katılan heyetlerden Sputnik’e konuşan iki kaynak, ‘OPEC+ ülkelerinin şubat ve mart petrol üretimi konusunda anlaşmaya vardıklarını belirtti.

Toplantıya dair bilgi aktaran birinci kaynak, “İşlemin mevcut parametreleri şubat ve mart aylarında Rusya ve Kazakistan hariç herkes için aynı kalacak” diye konuştu.

Kaynağın verdiği bilgiye göre Moskova hem şubatta hem de martta günlük üretimini 65 bin varil, Nur Sultan ise 10 bin varil arttıracak.

Sputnik’e konuşan ikinci kaynak ta bu bilgiyi doğrulayarak, Suudi Arabistan ise üretimde ek bir kesinti yapacağını duyuracağını aktardı:

“Suudi Arabistan, yakında yapılması beklenen basın toplantısında detayları duyuracak.”