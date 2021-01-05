Peskov: Putin, Kiev'in politikasına iyi düşünerek yanıt veriyor, kendi ayağına kurşun sıkmaz

Kremlin Sözcüsü Peskov, Ukrayna yönetiminin Rusya’nın çıkarları için önemli olan ‘kırmızı çizgileri’ çoktan geçtiğini, ama Devlet Başkanı Putin’in Kiev’in politikasına enine boyuna düşünerek yanıt verdiğini ve birilerden intikam alacak diye 'kendi ayağına kurşun sıkmayacağını' söyledi.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya’da yayın yapan bir YouTube kanalına yaptığı açıklamada, daha önce dile getirdiği, "Rusya’nın, kimseye geçmesine izin vermeyeceği kırmızı çizgileri vardır" sözlerine açıklık getirdi.

"Bunlar, çıkarlarımıza aykırı olan çizgiler" diyen Peskov, örnek olarak Belarus'taki durumu gösterdi.

"Ukrayna ‘kırmızı çizgilerimizi’ geçti" diye ekleyen Peskov, Ukrayna’da yaşananları ‘trajedi’ olarak nitelendirerek "Üstelik tüm Avrupa için bir trajedi" ifadelerini kullandı.

Rusya’nın, ‘kırmızı çizgilerinin’ geçilmesine izin verdiğini ve Putin’in gerektiği şekilde tepki göstermediği yorumunu değerlendiren Peskov, Rus liderin 'birilerinden intikam alacak diye kendi ayağına kurşun sıkmayacağını' kaydederek "Enine boyuna düşünülen, tartılan, mantıklı bir tepki gösteriyor" dedi.