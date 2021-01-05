Putin, ağır hastalıkları olan çocuklar için yardım vakfı kurulacağını duyurdu

Rusya lideri Vladimir Putin, nadir hastalığı olan çocuklara yardım etmek amacıyla yıllık gelirleri 5 milyon ruble (yaklaşık 500 bin TL) üzerinde olan bireylerin gelir vergileriyle finanse edilecek bir vakıf kurulacağını duyurdu.

Rusya halkının sosyal güvenliğine ilişkin bir toplantıda konuşan Putin, nadir hastalığı olan çocuklara yardım etmek amacıyla, yıllık gelirleri 5 milyon ruble (yaklaşık 500 bin TL) üzerinde olan bireylerin gelir vergileriyle finanse edilecek bir vakıf kurulacağını belirtti.

“Anlaştığımız gibi, nadir hastalıklar da dahil olmak üzere ciddi ve hayatı tehdit eden kronik hastalıkları olan çocuklara destek vakfının kurulmasına ilişkin talimatnamenin taslağı masamda” diyen Putin, şöyle devam etti:

“Vakfın adını ‘İyilik Çemberi’ koymaya karar verdik.”

'60 milyar tutarında bir ek gelir sağlamış olacağız'

Vakfın yıllık gelirleri 5 milyon ruble üzerinde olan bireyler için artırılan kişisel gelir vergileriyle takviye edileceğini hatırlatan Putin, “Böylece yaklaşık 60 milyar tutarında bir ek gelir sağlamış olacağız” diye konuştu.

Diğer yandan vakfın kurulması ile ilgili tüm belgelerin en kısa zamanda imzalanacağı ve devreye gireceği bilgisini veren Başbakan Yardımcısı Tatyana Golikova, aynı zamanda ‘İyilik Çemberi’ Vakfı’nın yönetim kurulunun, ayrıca Sağlık Bakanlığı'nın çeşitli hastalıklarla ilgili sözleşmeli baş uzmanlarından, bilim ve eğitim çevrelerinden, dini ve kar amacı gütmeyen kuruluşların temsilcilerinden oluşacak uzman konseyinin oluşturulacağını vurguladı.

Uzman konseyinin hayati tehlike arz eden durumların bir listesini ve ilgili hastalıkları taşıyan çocuk kategorilerinin listesini çıkarması, ayrıca çocuklara ilaç, tıbbi cihaz ve rehabilitasyon araçları sağlamak için tıbbi endikasyonları ve kontrendikasyonları değerlendirmesi gerektiğini söyleyen Golikova, buna yönelik ön çalışmanın Sağlık Bakanlığı'nın sözleşmeli baş uzmanları tarafından yapıldığını, sonuçta 30 kalemlik hastalık ve 41 kalemlik ilaç listelerinin oluşturulduğunu kaydetti.

Tedavi olması gereken çocuklar kategorisine 4 bin çocuğun girebileceğine dikkat çeken Golikova, değerlendirmelere göre ilaçların, vakıf harcamalarının en büyük kısmını oluşturduğunu vurguladı.

Vakıf paralarından yaklaşık 1 milyar rublenin 5 bin kadar çocuğa tıbbi cihaz sağlanması, 3 milyar rublenin ise 10 binden fazla çocuğa teknik rehabilitasyon araçlarının sağlanması için aktarılması öngörülüyor.

İlk sırada spinal muskuler atrofi (SMA hastalığı) olan çocuk grupları için ilaç satın alınması gerekecek, zira bu çocukların bir kısmı zaten kesilmemesi gereken tedavi sürecinden geçiyor.

Golikova, “Bölgelerden gelen verilere göre toplam 466 çocuğun tedavisi başlatılmış durumda. Şu anda elimizde olan listede SMA hastalığı olan 890 çocuk yer alıyor” ifadelerini kullandı.

Başbakan Yardımcısı, bölge yetkililerinin vakfın kuruluyor olmasına rağmen ayrıcalıklı kategorilere yönelik ilaçlar ile ilgili maddi destek tutarlarını düşürmemesi gerektiğini hatırlattı.