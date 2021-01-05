Peskov: Nükleer güç dengesi korunduğu sürece yeni bir dünya savaşı imkansız

Rusya Devlet Başkanı’nın Sözcüsü Peskov, nükleer denge olduğu sürece yeni bir dünya savaşının yaşanmasının imkansız olduğunu dile getirdi.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rus gazeteci Vladimir Solovyov’un YouTube'daki programı için verdiği röportajda çeşitli değerlendirmelerde bulundu.

Peskov, açıklamasında "Çok yakınımızda bir anda korkunç savaşlar çıkabilse de nükleer denge olduğu sürece bu (yeni bir dünya savaşı yaşanması) imkansız. Nükleer güç eşitliği dünyayı savaştan koruyan bir etken" ifadelerini kullandı.

Büyük ülkelerin dünyada barışın korunmasından sorumlu olduklarını da belirten sözcü, ayrıca ABD'yi tüm kuralları çiğneyerek uluslararası siyasette karmaşa yaratmakla suçladı.

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Большое интервью с Дмитрием Песковым:



Смотрите по ссылке:https://t.co/PlwHx1bl4p — Vladimir Soloviev (@VRSoloviev) January 5, 2021

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, aralık ayındaki bir açıklamasında Rusya'nın ABD'nin düşmanları arasında yer aldığını söylemişti.

Daha öncesinde de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, halihazırda bozulmuş olan Rusya ile ABD arasındaki ilişkilerin artık bozulmasının imkansız olduğunu ifade etmişti.