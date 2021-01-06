Novak: Suudi Arabistan’ın petrol üretiminde ek kısıtlama kararı yeni yıl hediyesi

Rusya Başbakan Yardımcısı Novak, Suudi Arabistan’ın OPEC+ anlaşması kapsamında petrol üretimini şubat ve mart ayında ek olarak kısıtlama kararının dünya petrol piyasasına yeni yıl hediyesi olduğunu belirtti.

OPEC+ toplantısının ardından basın toplantısında konuşan Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, Suudi Arabistan'ın petrol üretiminde ek kısıtlamaya gideceğini duyurmasıyla ilgili “Yani bu, bugün aşırı doluluk olan petrol piyasası için fazlalıkları daha hızlı tempolarla azaltma amacıyla yapılan yeni yıl hediyesi” ifadesini kullandı.

Novak, “Elbette Suudi Arabistan’ın küresel piyasalardaki stok seviyesinin normale dönmesi için büyük ve önemli katkıda bulunduğuna inanıyoruz” dedi.

Kasımda varılan anlaşmanın yüzde 100’den daha fazla yerine getirildiğini kaydeden Novak, OPEC+ ülkelerinin anlaşmaya sadık olduğunu sergilediğini de sözlerine ekledi.