Peskov: Putin iş hayatı içinde yalnızca beş dakikalık sürelerle normal bir yaşam sürebiliyor

Kremlin Sözcüsü Peskov, Rusya Devlet Başkanı Putin'in, iş hayatı dışında kişisel hayatına çok az zaman ayırabildiğini söyleyerek "Bunu yalnızca işini hayatının merkezine koymuş kişiler başarabilir" dedi.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rus gazeteci Vladimir Solovyov’un YouTube kanalında yayınlanan Solovyov Live isimli programa konuk oldu.

Peskov, programda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in çoğunlukla çalıştığını, kişisel hayatına gün içinde yalnızca beş dakikalık süreler ayırabildiğini söyledi.

Kremlin Sözcüsü, bunun birçok insanın başaramayacağı bir şey olduğuna inandığını belirterek, "Bunu yalnızca işini hayatının merkezine koymuş kişiler başarabilir" ifadelerini kullandı.

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ЭКСКЛЮЗИВ СОЛОВЬЁВLIVE



Большое интервью с Дмитрием Песковым.



Смотрите сегодня после 12.00 на YouTube канале СоловьёвLive pic.twitter.com/lzztFgGTCy — Vladimir Soloviev (@VRSoloviev) January 5, 2021

Peskov, kendisinin de izin yaptığı herhangi bir günün olmadığını, eğer iş gezileri veya kriz durumları yoksa, o zaman pazar günü dinlenebildiğini kaydetti.

'Putin iyi bir insan'

Devlet Başkanı Putin hakkında ise Peskov, "Haftada gün ve saat kavramı kalmıyor, genel olarak sürekli çalışıyor" yorumunda bulundu.

Putin'i iyi bir insan olarak görüp görmediği sorusuna olumlu yanıt veren Peskov Rus liderin iyi bir insan olduğunu ifade etti.

Putin’e atfedilen suçlamaların gerçek olmadığını dile getiren Peskov sözlerine bu suçlamalar gerçek olsaydı, görevinde devam ediyor olmayacağını da ekledi.