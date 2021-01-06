Peskov: Putin'in, yaşama sevincimi kaybettiren türden sert eleştirileriyle karşı karşıya kalıyorum

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya'da yayın yapan bir YouTube kanalına verdiği röportajda, Devlet Başkanı Vladimir Putin'in işini eleştirdiği durumlardan bahsetti.

Peskov, "Şükürler olsun pek sık olmuyor, ama daha sonra düzeltme gerektiren bazı anlar oluyor" ifadelerini kullandı.

"Devlet Başkanı tarafından ciddi eleştirilerle karşı karşıya kalıyorum" itirafında bulunan Peskov, "Yaşam sevincim kayboluyor" dedi.

Putin'in eleştirisinin 'sert' olabildiğini dile getiren Kremlin Sözcüsü, "Fakat neden böyle değil de öyle yaptığımı anlatma fırsatım oluyor. Görüşümü her zaman kabul etmese de dinliyor" diye kaydetti.

Devlet Başkanı ile iletişimini 'diyalog' olarak nitelendiren Peskov, "Tabii eğer söz konusu büyük bir hata değilse. Her bir önemsiz hatanın bedeli, devlet başkanının çalışması düzeyinde katlanarak artıyor ve böylelikle her bir önemsiz hata çok büyük hataya dönüşüyor" değerlendirmesinde bulundu.

Görevinin, ülkede olup bitenler hakkında bilgiyi farklı kaynaklardan toplayıp analiz etmek olduğunu dile getiren Kremlin Sözcüsü, "Bakanlıklardan, farklı devlet kurumlarından alınan bilgi; kamuoyunda, medyada, multimedyada, sosyal medyada geçtiği haliyle kıyaslanıyor ve gerçekte ne olduğuna dair bir anlayış doğuyor" diye konuştu.

"Devlet Başkanı'nın ayrıcalığı, enformasyonu farklı kaynaklardan alabiliyor ve iyi tartılmış kararlar alma fırsatına sahip. Gerçekten de aynı olayla ilgili farklı kaynakların, farklı bilgi verdiği durumlar oluyor. Bu durumda Devlet Başkanı kendisi neyin doğru olduğuna karar veriyor."

Ofisinin, her olayı Devlet Başkanı'na rapor etmesi gerektiğini, kararları daha sonra Devlet Başkanı’nın verdiğini dile getiren Peskov, sözlerini şöyle sürdürdü:

Her zaman düşündüğünü dile getirme lüksüne sahip olmadığını kaydeden Peskov, "Zira ben politikacı değilim, kendi tutumumu açıklayamam. Beni kimse seçmedi, ben bugün atandım yarın görevden alınabilirim, her bir memur gibi. Ben bir sözcünün yapması gerekeni yapıyorum" diye ekledi.