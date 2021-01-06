Rusya’da koronavirüs vaka sayısında 24 bin 217 artış

Rusya’da koronavirüs vaka sayısı 24 bin 217 artarak 3 milyon 308 bin 601’e yükseldi. Gün içinde 445 kişi hayatını kaybetti, 23 bin 55 kişi taburcu edildi.

Koronavirüsle mücadele merkezinin açıklamasında, “Son 24 saatte Rusya’nın 84 bölgesinde 24 bin 217 vaka tespit edildi. Yeni vakaların 2672’sinde bir semptoma rastlanmadı” ifadeleri kullanıldı.

Açıklamaya göre, başkent Moskova’da 5142, St. Petersburg’da 3341, Moskova bölgesinde 1097 yeni vaka kaydedildi.

Böylelikle ülkedeki toplam vaka sayısı 3 milyon 308 bin 601’e yükseldi.

Gün içinde hayatını kaybedenlerin sayısı 445 artrak 59 bin 951’e çıktı.

Son 24 saatte 23 bin 55 kişinin daha taburcu edilmesiyle 2 milyon 685 bin 723 kişi hastalığı yenmiş oldu.