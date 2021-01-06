Rusya’dan götürülen inşaat malzemeleriyle Dağlık Karabağ’da 260 bina restore edildi

Rusya Acil Durumlar Bakanlığı, Rusya’dan insani yardım çalışmaları çerçevesinde götürülen inşaat malzemeleriyle Dağlık Karabağ’da 260 yapının yenilendiğini bildirdi.

Restore edilen binalar arasında özel, çok katlı konutlar ve sosyal tesisler yer alıyor. Şu anda da 15 binada yenileme çalışmaları sürüyor.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan 10 Kasım itibariyle Dağlık Karabağ’da çatışmaların durması için bir anlaşma imzalamıştı. Anlaşmada Rusya’nın cephe hattı ve Laçin koridoru boyunca, hafif silahlı 1960 asker, 90 zırhlı personel taşıyıcı, 380 otomobil ve özel aracının yer alması öngörülüyor.