Rusya, 2 milyon doz koronavirüs aşısı tedariki için Sırbistan’la anlaştı

Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF), 2 milyon doz Sputnik V koronavirüs aşısı tedariki için Sırbistan ile anlaştıkları açıklamasını yaptı. Bu, ülkede 1 milyon kişinin koronavirüsten korunmak için Sputnik V ile aşılanabileceği anlamına geliyor.

RDIF yetkililerinin açıklamasında, koronavirüse karşı tescil edilmiş ilk aşı olan Sputnik V’nin tedariki için Sırbistan ile bir anlaşma imzaladıkları belirtildi. Anlaşmanın bu ülkeye 2 milyon doz aşı gönderilmesini içerdiği kaydedildi.

Bunun yanında Sırbistan nüfusunun Sputnik V ile aşılanmasına bugün başlandı.

Viral vektör tabanlı bir aşı olan Sputnik V’nin birinci partisi ülkeye aralık sonunda teslim edilmişti. Aşının kullanımına ülkede başka bir klinik deneme yapılmadan izin verildi.

Rusya’da geliştirilen Sputnik V’nin iki doz halinde uygulanması gerektiği düşünülürse, tedarik edilen aşılar Sırbistan’da 1 milyon kişiye uygulanması için yeterli olacak.

Sırbistan İçişleri Bakanı Aleksandr Vulin ile Parlamento Başkanı Ivica Dacic, bugün Rus aşısı uygulanan kişiler arasında yer aldı. Dacic, yaygın aşılanma programını desteklemek adına hükümet üyelerinin birbirinden farklı koronavirüs aşıları tercih ettiğini kaydetti.

Sırbistan’da Pfizer ile BioNTech’in geliştirdiği koronavirüs aşısının kullanımına 24 Aralık’ta başlanmıştı.