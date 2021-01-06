RDIF: 1 milyondan fazla Rus Sputnik V ile aşılandı, her gün 100 bin doz aşı daha kullanıma sunuluyor

Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF) yetkilileri bugün yaptıkları açıklamada, bugüne kadar Rusya'da koronavirüse karşı 1 milyondan fazla kişinin aşılandığını söyledi.

RDIF, finansörü olduğu Sputnik V aşısının Twitter hesabı üzerinden, "Rusya'da 1 milyondan fazla kişiye Sputnik V aşısı yapıldı" açıklamasını yaptı.

Over 1 million people in Russia🇷🇺 have now been vaccinated with Sputnik V. — Sputnik V (@sputnikvaccine) January 6, 2021

​Daha önce aşının geliştiricisi olan Gamaleya Merkezi’nin direktörü Aleksandr Gintsburg Rusya’da şimdiye dek Sputnik V aşının uygulandığı kişilerin sayısının bir milyonu aştığını söylemişti. Her gün 100 bin doz aşının daha halkın kullanımına sunulduğunu da eklemişti.

Gamaleya Epidemiyoloji ve Mikrobiyoloji Ulusal Araştırma Merkezi tarafından geliştirilen Sputnik V 11 Ağustos'ta Rusya'da tescil edildi. Ülkede şu an, aşının halihazırda uygulandığı 31 bin gönüllünün katılımıyla gerçekleşen tescil sonrası araştırmalar da devam ediyor.

Şimdiye dek 50’den fazla ülke Sputnik V aşısı satın almak için başvuruda bulunmuş durumda. Toplam siparişler ise 1.2 milyar dozu geçiyor.