RDIF: 1 milyondan fazla Rus Sputnik V ile aşılandı, her gün 100 bin doz aşı daha kullanıma sunuluyor

RDIF, finansörü olduğu Sputnik V aşısının Twitter hesabı üzerinden, "Rusya'da 1 milyondan fazla kişiye Sputnik V aşısı yapıldı" açıklamasını yaptı.
Over 1 million people in Russia🇷🇺 have now been vaccinated with Sputnik V.— Sputnik V (@sputnikvaccine) January 6, 2021
Daha önce aşının geliştiricisi olan Gamaleya Merkezi’nin direktörü Aleksandr Gintsburg Rusya’da şimdiye dek Sputnik V aşının uygulandığı kişilerin sayısının bir milyonu aştığını söylemişti. Her gün 100 bin doz aşının daha halkın kullanımına sunulduğunu da eklemişti.
Gamaleya Epidemiyoloji ve Mikrobiyoloji Ulusal Araştırma Merkezi tarafından geliştirilen Sputnik V 11 Ağustos'ta Rusya'da tescil edildi. Ülkede şu an, aşının halihazırda uygulandığı 31 bin gönüllünün katılımıyla gerçekleşen tescil sonrası araştırmalar da devam ediyor.
Şimdiye dek 50’den fazla ülke Sputnik V aşısı satın almak için başvuruda bulunmuş durumda. Toplam siparişler ise 1.2 milyar dozu geçiyor.
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