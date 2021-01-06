Rusya Sağlık Bakanı Muraşko: Ülke genelinde salgının durumu istikrara kavuşuyor

Rusya Sağlık Bakanı Mihail Muraşko, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile ilgili durumun ülke genelinde istikrara kavuştuğunu belirtti.

Rusya’nın bölgelerinden sağlık yetkilileriyle düzenlenen video konferansın ardından basın mensuplarına değerlendirmelerde bulunan Muraşko, Kovid-19 salgını ile ilgili durumun Rusya genelinde istikrara kavuştuğunu, fakat hala kaygı verici olduğunu ifade etti.

Muraşko, “Yeni yıl tatilinde koronavirüs enfeksiyonuyla ilgili durum genel olarak istikrara kavuştu, ancak yine de kaygı verici olmaya devam ediyor. Her gün ortalama 24 bin yeni vaka kaydediliyor” diye konuştu.

Şu anda koronavirüs enfeksiyonunun tedavisi için boş yatak kapasitesinin yüzde 24 olduğuna dikkat çeken bakan, yaklaşık 211 bin 600 kişinin enfeksiyon hastanelerinde bulunduğunu, hastaların yüzde 82’sinin ayakta tedavi gördüğünü ifade etti.

Vatandaşlara yeniden maske takma ve sosyal mesafeyi koruma çağrısı yapan Muraşko, mümkün olduğu kadar kalabalık yerlerden de uzak durmaları konusunda uyardı.

Muraşko, “Tatil günlerini aile ortamında geçirmek daha iyi olur, sağlık durumunuzda kötüleşme olursa derhal tıbbi yardım için başvurmalısınız” ifadelerini kullandı.

Sağlık servislerinin tatil süresince vatandaşlara gerekli tüm yardımı sağlamaya devam ettiğini vurgulayan Muraşko, ‘tüm bölgelerde sağlık ekiplerinin güçlendirildiğini ve bu sayede tatil döneminin sakin bir şekilde geçmesinin mümkün olduğunu’ aktardı.