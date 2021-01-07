Rusya’da Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 60 bini geçti

Rusya’da son 24 saatte 23 bin 541 yeni koronavirüs vakasının tespit edilmesiyle şimdiye kadar kaydedilen vaka sayısı 3 milyon 332 bin 142 oldu. Gün içinde 506 kişinin hayatını kaybetmesinin ardından pandemi boyunca kaydedilen can kaybı sayısı 60 bin 457’ye yükseldi.

Koronavirüsle mücadele merkezinin açıklamasına göre, gün içinde vaka sayısı 23 bin 541 artarak 3 milyon 332 bin 142’ye çıktı. Son 24 saatte 506 kişinin hayatını kaybetmesiyle bugüne kadar hastalık nedeniyle yaşanan can kaybı 60 bin 457 oldu.

Başkent Moskova’da 4871, St. Petersburg’da 3005, Moskova bölgesinde 1228 yeni vaka tespit edildi. Kentlerdeki günlük can kaybı sayısı sırasıyla 76, 69 olurken, Moskova bölgesinde 23 kişi hayatını kaybetti.

Son 24 saatte 23 bin 729 kişi koronavirüsü atlattı. Bugüne kadar iyileşen kişi sayısı 2 milyon 709 bin 452 oldu.