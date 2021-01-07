Sputnik V aşısının üretimi şubat ayında on milyonlarca doza çıkacak

Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF) Başkanı Kirill Dmitriyev, şubat ayında Rus koronavirüs aşısı Sputnik V’nin üretim hacminin on milyonlarca doza kadar ulaşacağını söyledi.

RDIF Başkanı, "Üreticilerimiz üretim hacimlerini önemli ölçüde geliştirdiler. Bu ay, üretimin planlanandan çok daha büyük olmasını bekliyoruz. Şubat ayından itibaren on milyonlarca doz aşı üretebileceğiz"dedi.

Aralık ayı sonunda, Rusya Sanayi ve Ticaret Bakanı Denis Manturov, Rusya'nın haziran ayına kadar 30 milyon doz Sputnik V üretmesi gerektiğini, hedeflenen üretim miktarına daha erken de ulaşılabileceğini söylemişti.

Manturov’a göre hedeflenen doz sayılarına, teknolojik deneyimin ve aşı üreticilerinin sayısının artması ile daha çabuk ulaşmak mümkün olabilir.

Gamaleya Araştırma Merkezi tarafından geliştirilen ve dünyada Kovid-19'a karşı kayıtlı ilk aşı olma özelliğine sahip Sputnik V’nin uygulandığı kişilerde uzun vadede herhangi bir olumsuz etki gözlenmedi. Aşı, iyi çalışılmış ve güvenli olduğu kanıtlanmış bir insan adenovirüs vektör tabanına dayanıyor.