Rus Senatör Puşkov’dan ABD için ‘barışın sonu’ kehaneti

Rus Senatör Aleksey Puşkov, ABD’nin başkenti Washington’da dün Başkanı Donald Trump destekçilerinin polis barikatını aşarak Kongre binasına zorla girmesinin iç savaş habercisi olmasa da bu ülkede barışın sonunun işareti olduğunu belirtti.

Rusya parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi’nin üyesi Aleksey Puşkov, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ABD’deki Kongre baskınının 'darbe girişimi' olduğu yönündeki görüşleri reddederek, yaşananların kanuna aykırı olduğunu kaydetti.

Puşkov, “Bu nasıl darbe girişimi? Göstericiler silahsızdı. Liderleri yoktu, eylem programları yoktu. Ne gizli servisler, ne kolluk kuvvetleri, ne politik güçlerden biri ne de tek bir Cumhuriyetçi politikacı onlara destek verdi” ifadesini kullandı.

Sürecin, geçen yılın yaz aylarında yaşanan şiddet olaylara katılanlar tarafından başlatıldığından emin olduğunu söyleyen Rus Senatör, “Sivil barışın sonu, kapsamı ve ciddiyeti açısından benzeri görülmemiş bir toplum bölünmesi, mevcut Amerika’nın tamamen yeni durumu” diye konuştu.