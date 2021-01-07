Jirinovskiy: Trump, halkı kışkırtmadı, seçim hilesine karşı mücadele çağrısında bulundu

Rusya Liberal Demokrat Partisi (LDPR) lideri Vladimir Jirinovskiy, ABD'nin başkenti Washington’da yaşananların, bu ülkede demokratik kurumların çalışmaya devam ettiğini ama mevcut Başkan Trump’a karşı mücadele yönünde eğilim olduğunu gösterdiğini kaydetti.

Rusya Liberal Demokrat Partisi (LDPR) lideri Vladimir Jirinovskiy, ABD Başkan Donald Trump'ın destekçilerinin Kongre binasına yaptığı baskını değerlendirdi.

Jirinovskiy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "ABD’deki olay, demokratik kurumlar çalışmaya devam etse de mevcut Başkana karşı mücadele yönünde eğilim olduğunu gösteriyor. Başkan Yardımcısı Mike Pence ona ihanet etti. Eğer Pence, Trump’tan hoşlanmıyorsa neden onun yanında seçime katıldı? Durum az bir şey değişince hemen karşı tarafa geçti" ifadelerini kullandı.

Destekçilerine, seçim hilesine karşı mücadele çağrısında bulunmanın Trump’ın hakkı olduğunu, onun Kongre binası işgalini kışkırtmadığını savunan LDPR lideri, Trump’ın henüz etki araçlarına sahip olduğunu belirterek 10 eski savunma bakanının Başkan’ın tarafında olduğuna işaret etti.

"Dün erkendi, yarın geç olacak. İktidarı elinde tutabilmek ve tüm dünyanın izlediği seçim hilesiyle ilgili zulme son vermek için önümüzdeki günlerde tüm imkanlara sahip. Bu nedenle bugün tüm sempatiler Trump’tan yana olmalı" diyen Jirinovskiy, Trump’ın olağanüstü hal ilan edebileceğini kaydetti.