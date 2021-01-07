Putin, 1 yıl önce gerçekleştirdiği Şam ziyaretinin organizasyonunu anlattı

Rossiya 1 televizyonu, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in 7 Ocak 2020’de gerçekleştirdiği Şam ziyaretini konu alan “Hata yapma hakkı yok. Şam’a Noel ziyareti” adlı belgeseli yayınladı. Belgeselde, Rusya lideri Putin ve Savunma Bakanı Sergey Şoygu dahil bazı yetkililerin ziyaretle ilgili açıklamaları yer aldı.

Putin, “Onun (Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad) için ani olmadı. Onun daveti olmadan Şam’a gidemezdim. Söz konusu bile olamaz. Yani bir davet vardı” ifadesini kullandı.

Şam ziyaretinin nasıl ve ne zaman düzenleneceği konusunda tarafların önceden anlaştığını söyleyen Rus lider, sözlerini şöyle sürdürdü: “Suriye ve başkenti Şam’ın bir yıl önce bulunduğu bir durumda güvenliği sağlama ihtiyacıyla ilgili bariz nedenlerden dolayı ziyaretim, zamanı ve gidilecek yerler hakkındaki bilgilerin, ben orada görünene kadar açıklanmayacağına karar verdik”.

Şoygu: Gerilim filmi gibiydi

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu da Putin’in Şam ziyaretiyle ilgili bazı detayları açıkladı.

Şoygu, “Eğer ayrıntılı ve her şeyin açıklandığı bir film çekilse bir yandan istisnasız tüm gizli servisler için bu tür çalışmaların organizasyonuyla ilgili çok ama çok iyi bir ders filmi olur. Diğer yandan da her bir Hollywood yapımından çok daha etkileyici bir gerilim filmi olur” diye konuştu.

Suriye ziyaretinin, Putin’in kendi kararı olduğunu kaydeden bakan, başta Rusya Genelkurmay Başkanlığı olmak üzere farklı servislerin, Suriye’deki operasyonun temel aşamasını tamamlamanın ve barışçıl hayatı yeniden tesis etmenin zamanı geldiği yönündeki raporlarının bu ziyaretin önünü açtığını dile getiren Şoygu, “Elbette ekonomi ve sivil hayatı onarmak askerlerin de işi. Operasyon sonuçlarının muhasebe edilmesini ve bir sonraki aşama için görevlerin belirlenmesini talep ediyordu” dedi.

Putin’in Şam ziyaretinin, Suriye vatandaşlarına ve tüm dünyaya yeni aşamaya geçildiğini gösterdiğini söyleyen Şoygu, ziyaret öncesinde gerilimin her geçen dakika arttığını belirterek, “Birilerinin artık başka birilerini aradığını ve onların da çılgınca koşturarak bir şeyler yapmaya, bir şeyler yetiştirmeye çalışacaklarını anlıyorduk. Bunu yetiştirmelerine izin vermezdik” ifadesini kullandı.

Savunma Bakanı, uzmanların tüm tehditlere yönelik tam ve derin durum değerlendirmesinde bulunduğunu belirterek, “Dikkat çekmememiz gerekiyordu, bu yüzden hazırlık çalışmaları çok önceden başlatılmıştı” diye ekledi.

Rusya Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov da Putin’in Şam ziyaretinin, Savunma Bakanı Şoygu’nun ziyareti olarak sunulmaya çalışıldığını anlattı.

Şam içindeki hareket güzergahının baştan başa incelendiğini, güvenlik uzmanlarının tüm cadde ve çevredeki binaları denetlediğini anlatan Gerasimova, buna rağmen hazırlık çalışmalarını gizli tutmayı başardıklarını kaydetti.

Rusya lideri Putin, 7 Ocak 2020 tarihinde Şam’a gerçekleştirdiği ziyaret sırasında, Suriyeli mevkidaşı Beşar Esad ile görüşmüş, Şam’ı arabayla gezerek Aziz Bakire Meryem Kilisesi ve dünyanın en eski camilerden Emevi Camisi’ni ziyaret etmişti.