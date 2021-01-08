Duma Başkanı Volodin: ABD kendi iç sorunlarıyla ilgilenmeli ve diğer ülkelerin işlerine karışmayı bırakmalı

Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma Başkanı Vyaçeslav Volodin, siyasi sistemi derin bir kriz içinde olan ABD’nin kendi iç sorunlarıyla ilgilenmesi ve diğer ülkelerin işlerine karışmaya son vermesi gerektiğini söyledi.

Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma Başkanı Vyaçeslav Volodin, Washington’da Donald Trump destekçilerinin Kongre binasını işgal ettiği ve 4 kişinin hayatını kaybettiği olayları değerlendirerek, Amerikan siyasi sisteminin derin bir kriz içinde olduğunu, ABD’nin kendi iç sorunlarıyla ilgilenmesi ve diğer ülkelerin işlerine karışmaya son vermesi gerektiğini ifade etti.

Duma’nın sitesinde yayınlanan Volodin’in açıklamasında, “ABD’deki olaylar ciddi analiz ve değerlendirme gerektiriyor. Fakat Amerikan siyasi sisteminin derin bir krizde olduğu zaten ortada” ifadelerine yer verildi.

“Dünyanın en güçlü ekonomilerinden bir tanesinin iç siyasi sorunlarını hızlı bir şekilde çözmesi ve diğer egemen devletlerin işlerine karışmamaya dayalı bir politika tesis etmeye başlaması, bizim için önemli” diyen Volodin, ‘modern dünya için farklı bir durumun kabul edilemez’ olduğunu sözlerine ekledi.

Rusya’da ABD’nin teşvik ettiği ‘demokrasi standartlarına’ atıfta bulunmayı sevenlerin görüşlerini gözden geçirmesi gerekeceğine dikkat çeken Volodin, şöyle konuştu:

“Demokrasi vizyonunu ve parti-siyaset sistemlerini dünyanın dört bir ucuna ihraç eden ABD'nin teşvik ettiği standartları yeniden değerlendirmenin eşiğindeyiz. Ülkemizde onların örneğine atıfta bulunmayı sevenler, ileri düzey olarak aktarılan görüşleri de gözden geçirmesi gerekecek.”

Ulusal ve ırksal sorunların derinleşmesi, ülkeyi bölen iç savaş tarihi, adaletsiz sosyal sistem gibi çeşitli nedenlerle ABD’nin siyasi hayatının tüm alanlarında bir bölünme olduğuna dikkat çeken Volodin, “ABD'nin siyasi sistemi sadece kapalı olmakla kalmayıp aynı zamanda gelişimi de yaklaşık 70 yıldır donmuş durumda. Bir asırdan fazla iktidarı tekelinde tutan iki parti, diğer siyasi güçlerin ülkeyi yönetmesine izin vermiyor” dedi.

Geçen yılki seçim kampanyasından bu yana ABD'nin siyasi yaşamına posta yoluyla oy verme prosedürüne meydan okuma, toplu erken oylama gibi çok sayıda skandalın eşlik ettiğini söyleyen Volodin, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Seçimlerin uluslararası gözleminin mümkün olmaması ek sorunlar yaratıyor. Yeri gelmişken bu, ABD'nin kendisi kapalı kalırken diğer ülkelere ithamda bulunduğu bir etken.”

ABD’nin seçim sisteminin bugünün gerçeklerine uymayan, modası geçmiş bir araç dizinine dönüştüğünü kaydeden Volodin, “Delegeler kurumu o kadar eskidi ki, halkın duygu ve düşüncelerini yansıtamaz hale geldi. Doğrudan seçimlerin olmaması, vatandaşların siyasi liderlerinin kim olacağına karar vermesini engelliyor. Bunun son noktası ise dün Kongre'de meydana gelen ve ölümlü bir trajediye yol açan olaylar oldu” ifadelerini kullandı.