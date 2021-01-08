Rusya Federasyonu Komünist Partisi lideri Zyuganov: Protestocu Amerikalıları anlayabiliyorum

ABD’deki durumun, tüm dünya için tehdit oluşturduğu için endişe verici olduğunu belirten Rusya Federasyonu Komünist Partisi lideri Gennadiy Zyuganov, aynı zamanda protestolarını dile getiren Amerikalıları anlayabildiğini kaydetti.

Rusya Federasyonu Komünist Partisi (KPRF) lideri Gennadiy Zyuganov, ABD'de Başkan Donald Trump'ın destekçileri tarafından Kongre binasına yapılan baskına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

RIA Novosti'ye konuşan Zyuganov, "Amerika'daki şiddetli ayrışma sadece bu ülkenin vatandaşlarını değil; tüm dünyayı, küresel finansal sistemi tehdit ediyor. Eğer dağılırsa herkes için büyük sorun olur, bu yüzden buna büyük endişe ve tedirginlik içinde bakıyorum" ifadelerini kullandı.

Fakat ABD'deki başkanlık seçimlerinin dürüst olmadığı için vatandaşları anlayabildiğini belirten Zyuganov, "Trump'ın ekibi ve seçmenleri, Demokratların hileli yolla kazandığını düşünüyor. Bu görüşe katılıyorum. Herkese yasalara uymayı öğretiyorlar, oysa kendileri sürekli kanunları ihlal ediyorlar" dedi.

ABD'de Joe Biden şahsındaki küreselciler ve Trump şahsında ulusal sermaye olmak üzere iki klan arasında mücadele olduğunu söyleyen KPRF lideri, "Onlar arasındaki bölünme, düşmanlık prensip nitelik taşıyor, bu nedenle mücadele devam edecek bu da onsuzda istikrarsız olan dünyayı kötüleştiriyor" yorumunu yaptı.