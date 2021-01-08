Rusya'dan sosyal medya hesapları askıya alınan Trump'a çağrı: Telegram hesabı açın

Twitter'dan ABD Başkanı'na ait Twitter hesabını etiketleyerek bir mesaj paylaşan Polyanskiy, "Sayın Başkan, bir Telegram hesabı oluşturmalısınız! Görünen o ki, kendi ülkenizde artık ifade özgürlüğünüz bulunmuyor!" diye yazdı.

Dear Mr Outgoing President @POTUS, you need to create a #Telegram account! Seems like you don’t enjoy freedom of speech in your own country any more! #WashingtonDC #Capitol #CapitolRiots #Facebook https://t.co/6DdMeRnBfC — Dmitry Polyanskiy (@Dpol_un) January 7, 2021

Trump'ın sosyal medya hesaplarının askıya alınmasıyla ilgili bir diğer açıklama Rus senatör Puşkov'dan geldi.

Telegram hesabından açıklama yapan Rusya parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi'nin üyesi Aleksey Puşkov, "İfade özgürlüğü dayanılmaz olduğunda, oyun sona erer. Ancak mevcut başkanın hapse atılması yönünde serbestçe çağrı yapabilir ve onu istediğiniz her şeyle suçlayabilirsiniz" ifadelerini kullandı.

Trump destekçilerinin ABD Kongresi'ni 4 saat süreyle işgal etmesi sonrası Facebook, Instagram, Twitch ve Twitter ABD Başkanı'nın hesaplarını askıya almıştı.