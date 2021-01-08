Rusya Savunma Bakanlığı: Dağlık Karabağ’a şu ana kadar 47 binden fazla sığınmacı döndü

Rusya Savunma Bakanlığı, son 24 saat içinde Ermenistan’dan Dağlık Karabağ’a 181 sığınmacının geri döndüğünü, konvoyun güvenliğinin Rus barış gücü birlikleri tarafından sağlandığını belirtti.

Rusya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, toplamda Karabağ’da sürekli ikamet yerlerine dönen sığınmacı sayısının 47 bin 834 olduğu kaydedildi.

Rus barış gücü birliklerinin, insanların sürekli ikamet yerlerine güvenli bir şekilde geri dönmelerini sağladıkları, insani yardım ulaştırdıkları ve sivil altyapı tesislerini onardıkları ifade edilen açıklamada, 23 gözlem noktasından bölgedeki durumun 24 saat aralıksız takip edildiği ve ateşkesin denetlendiği kaydedildi.

Dağlık Karabağ’da 27 Eylül’de alevlenen çatışmalar, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan’ın 10 Kasım itibariyle imzaladıkları anlaşmayla sona ermişti.

Anlaşma doğrultusunda Dağlık Karabağ'da konuşlanan Rus barış gücünde, Merkez Askeri Bölge 15. Motorlu Tüfek Tugayına bağlı 1960 askeri personel görev yapıyor.