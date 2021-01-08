Gorbaçov: Washington'da yaşanan olaylar, bir devlet olarak ABD'nin geleceğiyle ilgili soru işaretleri doğurdu

Sovyetler Birliği'nin son lideri Mihail Gorbaçov, ABD Başkanı Donald Trump'ın destekçilerinin Kongre binasına düzenlediği baskını Rus basınına değerlendirdi.
Gorbaçov, yaptığı açıklamada "Capitol Hill'in işgalinin daha önceden ve kimler tarafından planlandığı açık. Washington'da yaşanan gelişmeler, bir devlet olarak ABD'nin geleceğiyle ilgili soru işareti doğurdu" dedi.
Silahsızlanmayla ilgili anlaşmayı imzaladığı dönemde zor zamandan geçtiklerini ve buna rağmen başarılı olduklarını, zira barış istediklerini anlatan Gorbaçov, savaş istemeyen insanların birleşmesi ve liderlerinin bir çıkış yolu bulması gerektiğinin altını çizdi.
Eski Sovyet lideri, "Onlar bir çıkış yolu bulacak ve yeni silah türlerini dikkate alarak yeni sözleşme türleri geliştirecekler. Umutlarımızı kaybetmemeliyiz. Gençlere olan ümidimi kaybetmiyorum. 'İyimserliğimi Koruyorum' adlı bir kitap yazmıştım ve halen iyimserim" diye ekledi.
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