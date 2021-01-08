Gorbaçov: Washington'da yaşanan olaylar, bir devlet olarak ABD'nin geleceğiyle ilgili soru işaretleri doğurdu

Sovyetler Birliği'nin son lideri Gorbaçov, ABD Kongresi'nde yaşanan olayların ABD'nin bir devlet olarak geleceğiyle ilgili soru işareti doğurduğunu söyledi.

Sovyetler Birliği'nin son lideri Mihail Gorbaçov, ABD Başkanı Donald Trump'ın destekçilerinin Kongre binasına düzenlediği baskını Rus basınına değerlendirdi.

Gorbaçov, yaptığı açıklamada "Capitol Hill'in işgalinin daha önceden ve kimler tarafından planlandığı açık. Washington'da yaşanan gelişmeler, bir devlet olarak ABD'nin geleceğiyle ilgili soru işareti doğurdu" dedi.

Aradan zaman geçtikten sonra bu olayların gerçek nedenini anlayacaklarını kaydeden Gorbaçov, "Yeni kuşaktan insanlar silahlanma yarışının ölüm olduğunu anlayacak ve bunun sona ermesi gerektiğine dair çıkarımlarda bulunacaklar. Silahlanma yarışı durdurulacak ancak kademeli olarak. Silahlanma yarışından vazgeçmeye doğru bir dönüş olacak, bundan eminim" ifadelerini kullandı.

Silahsızlanmayla ilgili anlaşmayı imzaladığı dönemde zor zamandan geçtiklerini ve buna rağmen başarılı olduklarını, zira barış istediklerini anlatan Gorbaçov, savaş istemeyen insanların birleşmesi ve liderlerinin bir çıkış yolu bulması gerektiğinin altını çizdi.

Eski Sovyet lideri, "Onlar bir çıkış yolu bulacak ve yeni silah türlerini dikkate alarak yeni sözleşme türleri geliştirecekler. Umutlarımızı kaybetmemeliyiz. Gençlere olan ümidimi kaybetmiyorum. 'İyimserliğimi Koruyorum' adlı bir kitap yazmıştım ve halen iyimserim" diye ekledi.