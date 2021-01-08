Rusya’da hafif hava aracı düştü: 3 ölü

Rusya Acil Durumlar Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Leningrad Bölgesi’nin Lomonosov ilçesindeki Gostilitsi hava alanından havalanan Piper-28 tipi tek motorlu uçak havada başka bir uçağa çarptıktan sonra yere çakıldı.
Düşen uçakta iki erkek biri kadın 3 kişi bulunuyordu. Bakanlık, üç kişinin de hayatını kaybettiğini açıkladı.
Kuzey-Batı Ulaşım Savcılığı, kazayı doğrularken eğitim uçuşu yapan iki hafif hava aracının havada çarpıştığını anlattı.
Açıklamaya göre, gündüz saatlerde önce içinde sadece pilotun bulunduğu Cessna-150 tipi uçak havalandı. Hemen sonra onu, içinde bir pilot ve iki yolcunun olduğu Piper-28 takip etti. Bir dakika sonra iki uçağın havada çarpıştığı ifade edildi.
Cessna tipi uçağın hafif hasarla iniş yapmayı başarırken pilotun olaydan yara almadan kurtulduğu aktarıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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