Rus Sputnik V aşısının Filipinler’de kullanımı için izin başvurusu yapıldı

Filipinler Gıda ve İlaç Dairesi’nin açıklamasında, “Gamaleya Araştırma Enstitüsü tarafından geliştirilen Sputnik V aşısının acil kullanım izni için yapılan başvuru 7 Ocak’ta tarafımızca alınmıştır” denildi.
Ülkede Sputnik V aşısının kullanımına izin verilmesi için bazı belgelerin tamamlanmasının beklendiği de kaydedildi.
Filipinler Gıda ve İlaç Dairesi şu anda Pfizer/BioNTech ve AztraZeneca aşılarının da kullanım izni başvurularını değerlendiriyor.
Daha önce Filipinler’in, 2021’de minimum 50 milyon vatandaşına aşı uygulamak için 150 milyon doza yakın aşı edinmeyi planladığı açıklanmıştı.
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