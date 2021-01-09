Rus Sputnik V aşısının Filipinler’de kullanımı için izin başvurusu yapıldı

Filipinler’de Rus Sputnik V aşısının kullanıma girebilmesi için ülkenin Gıda ve İlaç Dairesi’ne acil kullanım başvurusu yapıldığı belirtildi.

Filipinler Gıda ve İlaç Dairesi’nin açıklamasında, “Gamaleya Araştırma Enstitüsü tarafından geliştirilen Sputnik V aşısının acil kullanım izni için yapılan başvuru 7 Ocak’ta tarafımızca alınmıştır” denildi.

Ülkede Sputnik V aşısının kullanımına izin verilmesi için bazı belgelerin tamamlanmasının beklendiği de kaydedildi.

Filipinler Gıda ve İlaç Dairesi şu anda Pfizer/BioNTech ve AztraZeneca aşılarının da kullanım izni başvurularını değerlendiriyor.

Daha önce Filipinler’in, 2021’de minimum 50 milyon vatandaşına aşı uygulamak için 150 milyon doza yakın aşı edinmeyi planladığı açıklanmıştı.