Rusya’nın Arktik bölgesinde dağ oteline çığ düştü: Üç ölü

Rusya Acil Durumlar Bakanlığı yetkilileri, Norilsk yakınlarındaki dağ otelinde çığ altında kalanları kurtarmak için yapılan arama çalışmaları sonucunda iki yetişkin ile bir çocuğun cansız bedenlerine ulaşıldığını açıkladı.

242 personel ve 29 araç ile yapılan arama çalışmalarında 14 yaşındaki bir erkek çocuğunaysa canlı olarak ulaşıldığı, uzun süre buz altında kalan çocuğun hastaneye kaldırıldığı kaydedildi.

A teenager fights for life after being pulled from under 3m avalanche which killed his parents and younger sibling. Up to six more people are feared to be buried beneath the deep snow in temperatures of -25C outside Norilsk https://t.co/EGH0d4bCwQ pic.twitter.com/qWOrzk3DCA — The Siberian Times (@siberian_times) January 9, 2021

​Yetkililer, düşen çığın 300 metre karelik bir alana yayıldığı açıklamasını yaptı.

Acil Durumlar Bakanlığı personeli ile gönüllülerin şiddetli rüzgar ve dondurucu soğuk koşullarında kar ve buz altında kalan otel binalarında kalanları kurtarmak için gece boyunca uğraştığı belirtiliyor.

❗ Спасатели предупреждают об угрозе схода лавин под Норильском .



«Управление ГО и ЧС Норильска информирует: в связи с угрозой схода снежных лавин ограничить передвижение в районах горы Отдельная, ущелья реки Талнах», - говорится в сообщении.#Норильск pic.twitter.com/RFk8ITA6cH — Пятый канал Новости (@5tv) January 9, 2021

​Bunun yanında, Rusya Soruşturma Komitesi, Kuzey Kutup Dairesi içinde yer alan Norilsk’te yaşananların, otel yöneticilerinin gereken güvenlik önlemlerini almayışından kaynaklı olup olmadığını araştırmaları için bölgeye bir ekip gönderdi.

Çığ düşmesi nedeniyle Norilsk’te 10 Ocak yas ilan edildi.