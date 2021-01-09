Kremlin: Putin, Endonezya lideri Widodo’ya uçak kazası nedeniyle başsağlığı diledi

Kremlin’in sitesinde yayınlanan açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo’ya kalkışından kısa süre sonra radardan kaybolan ve ardından düştüğü öğrenilen uçağın geçirdiği kazada hayatını kaybeden yolcu ve mürettebat için başsağlığı dileklerini ilettiği ifade edildi.

Açıklamada, "Sayın Başkan, lütfen Java kıyılarında düşen uçağın yolcu ve mürettebatının ölümünden dolayı içten başsağlığı dileklerimi kabul edin. Hayatını kaybedenlerin ailelerine ve yakınlarına acılarını paylaştığımı ve destek sözlerimi iletmenizi rica ediyorum" ifadelerine yer verildi.

Bugün Sriwijaya Air'e ait 62 taşıyan bir yolcu uçağı, kalkışından sonra radardan kaybolmasının ardından denize düştü.

Endonezya Ulaştırma Bakanı Budi Karya Sumadi daha önce yolcu uçağının Cakarta yakınlarında suya düştüğünü doğrulamıştı. Havayolu şirketinin verdiği bilgiye göre uçakta 56 yolcu ve 6 mürettebat üyesi olmak üzere 62 kişi vardı. Uçağın düşüş nedeni henüz bilinmiyor.