İlk Sovyet atom bombasının yaratıcılarından sonuncusu hayatını kaybetti

Rusya Bilimler Akademisi akademisyenlerinden teorik fizikçi, Landau Teorik Fizik Enstitüsü’nün kurucusu İsaak Halatnikov’un 101 yaşında hayatını kaybettiği belirtildi.

‘Bilim Rusya’sı’ adlı sitede yayınlanan açıklamada, “Ünlü fizikçi akademisyen İsaak Markoviç Halatnikov bugün saat 10’da 101 yaşında hayatını kaybetti” denildi.

İsaak Halatnikov, 17 Ekim 1919'da Yekaterinoslav'da (şimdiki Dnipro, Ukrayna) doğdu. Büyük Vatanseverlik Savaşı'na (İkinci Dünya Savaşı) katıldı. Terhis olduktan sonra ünlü fizikçi Lev Landau'nun yüksek lisans öğrencisi oldu. 1940 sonu - 1950'li yılların başlarında nükleer ve termonükleer silahların hesaplamalarını yapan teorisyenlerden oluşan bir grubun üyesi olarak çalıştı. 1965-1992 döneminde Rusya Bilimler Akademisi bünyesindeki Landau Teorik Fizik Enstitüsü Direktörü görevinde bulundu.

1972'de SSCB Bilimler Akademisi Üyesi, 1984'te SSCB Bilimler Akademisi Akademisyeni. 1994'te Londra Kraliyet Cemiyeti'nin Yabancı Üyesi oldu. Ağustos 2020'den bu yana Rusya Bilimler Akademisi'nin en yaşlı akademisyeniydi.

Atom bombasının yaratılmasıyla ilgili çalışmaları için 1953’te II. Derece Stalin Ödülü'ne layık görüldü. Ayrıca 1974’te SSCB Bilimler Akademisi’nin Landau Ödülü, 1999’da Anavatan için Liyakat Nişanı, 2020’de ise Aleksandr Nevskiy Nişanı ile ödüllendirilmişti.